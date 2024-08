Băutura care hidratează de 7 ori mai bine decât apa. Mihaela Bilic explică ce ar trebui să bem, de fapt

„De curând am văzut un documentar simpatic în care se întreba dacă berea este sănătoasă. Berea, kambucha şi laptele erau puse în această analiză. Asta admir la francezi, că ei nu îşi propun să convingă lumea. Dar concluzia era clară. Nu avem bacterii lactice în fermentaţia alcoolică din bere şi în fermentaţia acetică din kambucha. Deci dacă vreţi sănătate de microbiotă, trebuie să consumăm lapte. Cu cât fermentează mai mult, cu atât e mai plin de microorganisme vii.

Eu nu pot să beau apă, spre exemplu. Nu am o relație bună cu apa. Eu trăiesc cu lapte. Beau sub orice formă, că e cafea cu lapte, că e lapte bătut, că e Sana. Iar pentru hidratare, chiar am fost surprinsă plăcut că am reuşit să stârnesc atenţia, cu toate că mereu am fost un fan al laptelui.

Am făcut un filmuleţ în care spuneam ce hidratează mai bine. Sunt studii care arată că laptele hidratează de 5 până la 7 ori mai mult decât apa. Cantitatea mică de grăsimi, proteine şi carbohidraţi ajută apa în organism să fie mai bine folosită. Deci este miraculos ca şi aliment, şi îl avem. De ce animal vreţi voi!”, a declarat Mihaela Bilic la un podcast.

Mihaela Bilic a dat exemplul chinezilor, care deși nu au fost consumatori de lapte, au început să îl consume când și-au dat seama de beneficiile acestui aliment.

„China s-a hotărât să bea lapte. Pentru chinezi, care nu au consumat niciodată lapte, deci sunt prin definiție toți iintoleranți la lactoză, și-au dat seama care e importanța laptelui apropos de siluetă, de picioare strâmbe, de micimea lor ca statură, de felul în care au dispusă grospinea, pentru că laptele are factor de protecție împotriva obezității. Ei și-au dat seama acum cât e de valoros, încât China este acum producătorul numărul unu”, a mai spus Mihaela Bilic.

Laptele este un aliment complex datorită compoziției sale chimice, dar și grație beneficiilor și întrebunițării. Conține aproximativ 87% apă și 13% substanțe uscate (grăsimi, substanțe proteice, lactoză, săruri minerale, vitamine, gaze etc). Această compoziție diferă în funcție de specia animalului de la care provine, perioada de lactatie, tipul de hrană, regiunea și starea sănătății.

Mihaela Bilic a mai vorbit anterior în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV despre beneficiile laptelui în organism. Iată care sunt acestea:

► E un aliment universal complet, pentru că orice ființă consumă lapte;

► Oferă echilibru;

► Complet - în lapte avem cele trei grupe mari de nutrienți - glucide, lipide, proteine; foarte puține alimente le conțin pe toate;

► Are vitamine și toate mineralele de care are nevoie organismul;

► Funcțional - pe lângă rolul de hrănire, are și alte beneficii;

► Hidratează și reminerilează;

► Are efect probiotic, prebiotic și postbiotic;

► Scade riscul de osteoporoză, de calculi renali, riscul de AVC și riscul de cancer colorectal;



