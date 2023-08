Medici: „Nu vă mai administrați singuri medicamente pentru diabetici”. Tinerii le folosesc pentru slăbit

Oamenii speră să slăbească rapid și cumpără medicamentul la negru. Reacțiile adverse sunt imediate și violente, fie apar după câteva săptămâni.

Tratamentul îi ajută să nu simtă foamea, dar organismul cedează din cauza malnutriției. Cei care vor să scadă în greutate trebuie să meargă la doctor nu să ia medicamente după ureche.

O doctoriță perfect sănătoasă, fără boli cronice, dar cu câteva kilograme în plus, a ajuns la spital de urgență, chiar de la prima administrare a injecției cu Ozempic, un medicament aprobat în România strict pentru diabetici.

”Eu am vrut să arăt un pic mai bine. Cred că n-au trecut 10 minute și am început să vomit, stare de amețeală, frisoane, dureri foarte mari de stomac. Am hotărât că trebuie să ajung la camera de gardă. Indiferent de câte perfuzii am avut, luni și marți a fost îngrozitor”.

Pacienta rămâne internată și e monitorizată atent, din cauza riscului de inflamare a căilor digestive.

Ciprian Constantin, Medic Diabetolog: ”Colecisto-pancreatita este cel mai întâlnit efect advers de către colegii noștri din camera de gardă. Acestea sunt amenințătoare de viață. Inclusiv un coleg de al meu, medic de terapie intensivă, s-a întâmplat să facă un asemenea eveniment. Mesajul principal, pentru orice medicament, e de a nu-l administra fără indicație medicală”.

Însă, în ciuda avertismentelor Agenției Medicamentului despre riscurile majore ale administrării injecțiilor fără motiv și fără supravegherea diabetologului, în mediul online sunt grupuri cu mii de membri care vând și cumpără medicamentul la negru. Cei care procură medicamentul din farmacii, unde teoretic se dă doar cu reţetă, scriu în postare concentrația disponibilă, apoi finalizează tranzacția în privat.



Substanța activă din Ozempic scade mult concentrația zahărului din sânge și îi ajută pe bolnavii cu diabet de tip 2, care nu poate fi controlat. Și tocmai acești pacienți, care au nevoie de injecții, s-au trezit că nu-l găsesc în farmacie. A lipsit de mai multe ori, săptămâni întregi, în ultimul an, deși din depozit au plecat cantități suficiente, raportat la numărul persoanelor înregistrate în registrul național de boli cronice. Și sunt cazuri în care bieții oameni, cu rețeta în mână, au fost nevoiți să-și procure tratamentul de pe piața neagă.

Cătălin Iordache, farmacist: ”Tot mai mulți au venit în ultimele luni și dacă vin cu rețetă de la medicul de familie suntem obligați să-l eliberăm. Costă undeva la o mie de lei”.

Dintre cei care folosesc medicamentul fără un motiv de boală, mulți slăbesc fulgerător, pentru că musculatura stomacului se relaxează și ei nu mai simt foamea. După injecții, unele femei povestesc pe internet că ajung să mănânce abia a doua zi și nu depășesc 5-600 de calorii pe zi. De 4 ori mai puțin decât are nevoie o femeie adultă.

De puțin timp, o altă metodă riscantă şi incorectă pentru slăbit este discutată în grupurile de pe internet şi se referă la folosirea medicamentului Saxenda, destinat celor cu obezitate cronică. Medicii avertizează că indivizii sănătoși care slăbesc cu injecții și scapă fără efecte adverse nu reușesc să-și mențină greutatea și se îngrașă la loc, atunci când efectul tratamentului dispare.

