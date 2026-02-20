Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că îşi doreşte să spargă monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, el menţionând că în multe state europene sistemele funcţionează cu mai multe case de asigurări de sănătate şi că anul acesta se poate începe acest demers.

„Este o dezbatere în curs în momentul de faţă. Da, îmi doresc să spargem monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, este absolut necesar pentru ca acest sistem să se poată dezvolta în acelaşi ritm cu alte sisteme din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul Sănătăţii, întrebat despre introducerea mai multor case de asigurări de sănătate.

”În multe țări europene, sistemul funcționează cu mai multe case de asigurări de sănătate”

El a precizat că în momentul de faţă sunt negocieri, sunt dezbateri şi iau inclusiv exemple din alte ţări.

”Nu-mi doresc să inventăm apa caldă. În multe ţări europene, sistemele funcţionează cu mai multe case de asigurări de sănătate, dar nu doar europene. Un alt exemplu care funcţionează excepţional de peste 20 de ani este în Israel şi îmi doresc să putem adapta acele modele şi în România. Eu cred că anul acesta putem începe acest demers”, a menţionat Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, avantajele vor fi că pacienţii vor avea mai multe opţiuni, vor avea de ales între mai multe opţiuni şi apare concurenţa între casele de asigurări de sănătate.

”Aşa cum bine cunoaştem, în orice sistem unde există concurenţă lucrurile funcţionează mult mai bine”, a completat el.