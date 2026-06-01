Potrivit Tasnim, echipa de negociatori a Iranului încetează schimbul de mesaje cu SUA prin intermediari, din cauza ofensivei Israelului în Liban.

Tasnim a mai relatat că Iranul și ceea ce a numit „frontul de rezistență”, adică grupările pe care le susține în regiune, vor încerca să blocheze complet strâmtoarea Ormuz.

Iranul va încerca, de asemenea, să „activeze” alte fronturi, inclusiv strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată în largul coastelor Yemenului, de cealaltă parte a Peninsulei Arabice față de strâmtoarea Ormuz.

Rebelii Houthi, un grup armat islamist care controlează mari părți din Yemen, sunt aliați ai Iranului, iar aceștia au atacat anterior navele din Marea Roșie și probabil reprezintă „rezistența” la care se referă Iranul în comunicat, menționează The Guardian.

Condițiile impuse de Donald Trump pentru oprirea războiului cu Iranul

Orice acord cu Iranul în vederea opririi războiului va fi semnat de către Donald Trump numai dacă „liniile sale roşii sunt satisfăcute”, dă asigurări Casa Albă, în plină incertitudine cu privire la negocieri între Teheran şi Washington, relatează AFP.

În urma unor confruntâri armate - săptămâna acesta -, cele mai grave de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu, la 8 mai, surse de la Washington au evocat joi un cadru al unui acord care prevede o prelungire cu 60 de zile a armistiţiului.

Însă preşedintele american tărăgănează şi a organizat o reuniune la Casa Albă vineri după-amiaza, în care urma să ia o ”decizie finală” cu privire la posibil acord cu Teheranul.

Reuniunea - care a durat două ore - nu a condus, însă, la niciun anunţ imediat.

„Iranul trebuie să accepte că ei nu vor avea niciodată arma nucleară. Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă imediat”, iar Teheranul trebuie să se angajeze să o demineze, a enumerat pe reţeaua sa Truth Social, înainte de reuniune, Trump.