Micuța așezare aproape că și-a dublat numărul de locuitori cu această ocazie.

Părinți veniți din toată țara au avut cu ei și copiii, pe care au încercat să îi convingă să stea în aer liber, cât mai departe de telefoane și tablete.

JoyFest a strâns într-o pădure din comuna Arcani, lângă râul Jaleș, aproape 200 de proprietari de rulote din toată țara care au vrut să uite pentru câteva zile să uite de viața agitată de la oraș.

Turistă: "Ne-am mutat cu cățel, cu purcel, cu doi copii, cu rulotă, cu tot ce avem nevoie. Sunt foarte, foarte frumoase toate activitățile, copiii s-au distrat. Băiețelul cel mare a zis că este una din cele mai frumoase aventuri din viața lui."

Turist: "Prieteni noi, vecini, comunicăm, poate ținem legătura pentru eventuale ieșiri”.

Reporter: E o comunitate destul de mare...

Turist: ”Destul de mare, da, unii dintre ei sunt în grupuri veniți..."

Evenimentul a fost transformat într-o tabără de pauză digitală.

Așa că organizatorii au pus la punct tot felul de ateliere și concursuri menite să le stârnească celor mici interesul. În locul jocurilor sau al aplicațiilor de pe telefon, copiii au alergat în aer liber și au explorat împrejurimile

Cei mici s-au simțit excelent, demonstrând că vacanțele tradiționale rămân o alternativă de succes la tehnologie.

Răzvan Paduraru, organizator: "Sunt 300 de copii și, evident, e nevoie de activități pentru a-i ține afară, departe de telefoane, tablete".

Participanții își asigură energia cu ajutorul panourilor solare. În România există în prezent peste 40.000 de rulote iar zeci de mii de pasionați practică acest stil de turism.