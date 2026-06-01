Dacă sistemul public nu face față, furnizorii privați vor putea încheia contracte cu casele de asigurări, pentru a prelua o parte din servicii.

Autoritățile spun că noul mecanism va crește transparența, însă reprezentanții bolnavilor se tem că accesul oamenilor la tratament ar putea fi limitat.

Potrivit CNAS, în prezent nu există o formulă unitară pentru a calcula nevoia reală de servicii medicale în programele naționale de sănătate dedicate pacienților cu boli grave precum cancer, diabet, afecțiuni neurologice, rare, endocrine sau cardiovasculare.

În multe cazuri, aceștia așteaptă cu lunile un tratament sau sunt nevoiți să meargă în alte județe unde mai sunt locuri disponibile.

Cum va funcționa noua formulă de calcul propusă de CNAS

Noua formulă va lua în calcul mai mulți indicatori: numărul estimat de pacienți dintr-un județ, numărul celor care vin la tratament din alte județe, al celor care pleacă pentru îngrijiri în alte zone ale țării, dar și capacitatea reală a furnizorilor publici.

Autoritățile vor compara numărul de pacienți tratați efectiv de spitalele și cabinetele de stat cu numărul de pacienți pe care acestea declară că îi pot trata într-un an. Va fi luată în calcul valoarea cea mai mică dintre cele două, pentru a evita situațiile în care este raportată o capacitate care nu este folosită în practică.

Corespondent Știrile PRO TV: „Luăm un exemplu simplu. Într-un județ există un singur cabinet public care poate trata anual 50 de pacienți cu diabet. Dacă analiza arată că aproximativ 100 de pacienți au nevoie de servicii medicale în cadrul programului național, diferența de 50 de bolnavi va reprezenta o nevoie neacoperită. În această situație, casa de asigurări va putea încheia contracte și cu furnizori privați pentru a acoperi deficitul. Dacă însă capacitatea sistemului public este suficientă pentru a trata toți pacienții, contractarea unor noi furnizori privați nu va mai fi justificată.”

În județele în care nu există niciun furnizor public care are contract pentru un anumit program național, furnizorii privați vor putea semna direct cu casa de asigurări, fără a mai fi necesară aplicarea formulei de calcul.

Dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Ținem cont nu doar de capacitatea de pe hârtie, ci și de capacitatea practică efectivă. Dacă un spital are un număr suficient de paturi, dar nu are suficienți medici, înseamnă că e o problemă și pacienții nu au acces. Noua metodologie se încadrează pe legislația actuală și face lumină și clarifică lucrurile, astfel încât pacienții să poată să aibă un acces mult mai rapid la programe de sănătate curative și la privat, nu doar la public.”

Temeri privind accesul la tratament

În schimb, reprezentanții pacienților avertizează că măsura ar putea limita accesul oamenilor la tratament în anumite situații.

Radu Gănescu, președintele COPAC: „Problema este că această ecuație se bazează pe indicatori statistici, inclusiv pe date de prevalență de la Ministerul Sănătății, care nu reflectă întotdeauna realitatea din teren. Deși obiectivul de uniformizare și transparență este unul corect, metoda de calcul riscă să nu reflecte realitatea din sistem și să creeze dezechilibre în accesul la servicii medicale.”

Documentul care include aceste schimbări este în transparență publică pe site-ul CNAS.