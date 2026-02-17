Aici vor fi încărcate atât de unitățile publice cât și de cele private, analize, intervenții sau bilete de trimitere. Banii pentru acest proces de digitalizare sunt din PNRR. Unele spitale au implementat deja portalul, altele, fac ultimele probe.

Spitalul Floreasca din Capitală face ultimele verificări pentru portalul medical, în care fiecare pacient care va ajunge în unitatea sanitară va putea vedea toate investigațiile și procedurile medicale făcute aici.

Corespondent PRO TV: „La plecarea din spital, indiferent că a fost la UPU sau internat, pacientul va primi pe email un link din care poate descărca analizele făcute în ziua respectivă sau pe timpul internării. Apoi poate să-și creeze cont doar pe baza adresei de mail pe care a dat-o la spital și a numărului de telefon pe care le-a dat la spital. Va avea astfel acces la dosarul medical electronic''.

În dosar vor fi încărcate nu doar interpretările investigațiilor, ci și imaginile unui RMN sau ale unui CT. Mai mult, cu acordul paicentului, doctorii din alte clinici pot adăuga fișiere medicale, indiferent că vorbim de cei de la stat sau de la privat sau dacă intervenția a fost plătită integral de pacient ori cu decont de la Casa de Sănătate.

Bogdan Diaconescu, medic primar chirurgie Floreasca: „Pacientul poate să își încarce și informații medicale efectuate în alte unități medicale, indiferent dacă sunt din țarp sau din afară, publcie sau private''.

Digitalizarea sistemului le permite doctorilor să vadă exact situația pacienților și în afara programului de lucru, direct de pe telefon.

Portalul medical al pacientului funcționează deja în Sibiu, unde sunt înregistrati 21.000 nde pacienți și 100 de medici, dar și la Județeanul din Cluj.

Toate aceste platforme ar putea fi interconectate, spun autoritățile.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Se lucrează la o platformă digitală pentru ministerul Sănătății și celalte instituții, interconetctate inclusiv cu spitalele. Sunt deja zone în țară unde funcționează sută la sută digital”.

Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Deja procesarea este mult mult mai rapidă ca urmare a stadiului implementării, urmând ca în perioada următoare tot etapizat să activăm platforma de sănătatea mea cu formularele tipizate cu programările online și cu documentele medicale vizibile pe portalul pacientului, urmând că în etapa următoare să facem și celelalte modificări cu dezvoltarea de noi funcționalități și cu creșterea vitezei resimțită”.

Digitalizarea sistemului de sănătate prin PNRR ar trebui încheiată în august.