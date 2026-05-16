Insula Makri, situată în arhipelagul Echinades din Marea Ionică, fusese prezentată în trecut de agențiile internaționale imobiliare drept un loc ideal pentru dezvoltări exclusiviste, inclusiv un resort de cinci stele și vile private. La acea vreme, prețul cerut era de aproximativ 8 milioane de euro, adică în jur de 9 milioane de dolari, relatează Novinite.

Astăzi, însă, aceeași insulă este scoasă la licitație la un preț de pornire comparabil cu cel al unui apartament cu 4 camere din capitala României sau al unei locuințe mai mici din Atena, ceea ce reflectă o reevaluare drastică a potențialului său de dezvoltare.

De ce i-a scăzut dramatic valoarea

Scăderea abruptă a valorii este pusă în principal pe seama reglementărilor stricte de mediu, care limitează sever construcțiile permise pe teren. O mare parte din Makri este clasificată drept „pădure privată” și face parte dintr-o zonă protejată Natura 2000, fiind supusă normelor europene de protecție a mediului.

În aceste condiții, construcțiile de mari dimensiuni, precum hotelurile sau complexele turistice, nu sunt permise. Terenul poate fi folosit în principal pentru activități cu impact redus, precum agricultura ușoară sau utilizări recreative limitate, ceea ce elimină practic majoritatea planurilor de dezvoltare comercială.

Practic, ceea ce era văzut odinioară drept o investiție imobiliară valoroasă a ajuns o insulă cu posibilități minime de construire, schimbând complet așteptările investitorilor.

În ciuda limitărilor, Makri își păstrează importanța istorică și mitologică. Face parte din același grup de insule ca Oxeia, cumpărată anterior de un membru al familiei regale din Qatar. Mitologia locală leagă insulele Echinades de legende antice despre nimfe transformate în forme de relief de către un zeu al râurilor, iar apele din jur sunt asociate cu istorica Bătălie de la Lepanto din 1571.

Încercările anterioare de a vinde insula la prețuri mai mari, inclusiv pentru aproximativ 1,5 milioane de euro, nu au atras cumpărători, ceea ce a dus la o nouă reducere de preț înaintea licitației programate pentru 13 noiembrie 2026.

Makri are o suprafață de mai puțin de un kilometru pătrat și atinge o altitudine maximă de 126 de metri. Pe insulă există urmele a trei construcții mici, inclusiv o capelă, o cisternă pentru apă și o casă modestă, semne ale unei prezențe umane limitate, dar reale.