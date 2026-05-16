Infecțiile virale, inclusiv Covid, alături de poluare, sunt printre cauzele principale ale diabetului de tip 1. România nu știe exact câți bolnavi sunt pentru că nu avem un registru național.

Iar listele de așteptare pentru montarea dispozitivelor moderne de control al glicemiei se întind și pe un an.

Medicii caută cauzele bolii

Ultimele date ale Institutului Național de Sănătate Publică arată că numărul celor aflați în evidența medicilor se apropie de 9.000, de peste două ori mai mulți comparativ cu acum 5 ani.

prof. dr. Cornelia Bala, medic primar diabetolog: „Expunerea la diverși factori de mediu ar putea fi cea responsabilă de creșterea acestor fenomene și au fost date legate inclusiv de efectul infecției cu SARS-CoV-2.”

Infecțiile virale, inclusiv Covid, pot reprezenta un declanșator al diabetului de tip 1 din cauza modului în care organismul reacționează în lupta cu virusurile. Sistemul imunitar, în loc să atace doar virusul, începe să atace și pancreasul.

De la un an la altul, tot mai mulți copii ajung să depindă de tratamente complexe, în timp ce autoritățile nu cunosc nici acum numărul exact al persoanelor cu diabet din țară. Ines a fost diagnosticată cu diabet de tip 1 în urmă cu 9 ani, iar de 6 poartă la brâu un dispozitiv modern care o ajută să aibă o viață normală - pompa de insulină.

Rîmbu Ines, pacientă: „Această pompă calculează doza de insulină de care eu am nevoie și o ajustează constant pe parcursul zilei, mă ajută să-mi calculez mesele mai ușor, când vreau să fac sport sau activitate fizică în siguranță.”

Pacienții așteaptă dispozitive moderne

Corespondent PROTV: „Doar 11.000 de pacienți au primit gratuit senzori și pompe de insulină prin programul național, care au costat 170 de milioane de lei. În spitale sunt liste de așteptare, dar nimeni nu a făcut până acum o statistică națională pentru a vedea nevoia reală. Mai mult, statul acordă gratuit aceste dispozitive doar pentru pacienții care au până în 26 de ani, apoi bolnavii trebuie să le cumpere din banii lor, iar costurile ajung la câteva mii de euro.”

Rodica Molnar, Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș: „Sunt liste de așteptare în toate spitalele județene în funcție de fondurile alocate sunt chemați după câteva luni, un an.”

Medicii pregătesc testări gratuite

Horațiu Moldovan, președinte CNAS: „Nu avem o listă definitivă a pacienților eligibili. Dacă am avea acest lucru, am putea să ne gândim la instrumente noi, de exemplu achiziții centralizate. Această listă va trebui să fie un efort comun al medicilor.”

Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aproximativ 3 miliarde de lei sunt alocate anual pentru tratamentul a aproape un milion de pacienți diagnosticați cu diabet.

Săptămâna viitoare, medicii din București vor desfășura o campanie prin care oamenii își vor putea măsura gratuit glicemia.