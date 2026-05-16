Medicii de la Arad au depistat o posibilă prezență a hantavirusului, așa că au recoltat probe. Acestea au fost trimise pentru analiză la Institutul Cantacuzino din București.

Surse medicale spun că tânărul nu are nicio legătură cu focarul izbucnit pe nava de croazieră „Hondius”, însă ar putea fi vorba de o tulpină care se transmite de la rozătoare la om.

Pacientul a fost externat recent de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei (Bihor), unde a fost izolat în ultimii doi ani fără a părăsi unitatea. El fusese externat pe 9 mai, conform publicației locale Opinia Timișoarei.

În ultimele zile, acesta a început să prezinte simptome precum febră, tuse și diaree, motiv pentru care medicii au decis transferul său la Secția de Boli Infecțioase din Arad.

Pacientul este conștient și cooperant. În acest caz s-au deschis anchete epidemiologice și la spitalul din Stei și la cel din Arad. În ultimii trei ani, în România au fost aproximativ 15 cazuri de hantavirus.