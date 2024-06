Alimente care scad PSA. Cum poți să îmbunătățești sănătatea prostatei prin metode naturale

Când vorbim despre sănătatea bărbaților, buna funcționare a prostatei are implicații deosebite. Afecțiunile prostatei sunt mai frecvent întâlnite în rândul persoanelor cu vârste peste 50 de ani, însă uneori pot apărea chiar mai devreme.

De aceea, testele de screening, cum ar fi măsurarea antigenului specific prostatic (PSA), reprezintă un element esențial al investigațiilor efectuate de rutină.

Calitatea stilului de viață influențează sănătatea prostatei. De fapt, unele cercetări au arătat că alimentația, stresul și nivelul de activitate fizică au impact asupra valorilor PSA. Iată ce înseamnă valorile antigenului specific prostatic și cum ai putea să reduci valorile acestuia în mod natural.

Ce este PSA

Prostata este o glandă de dimensiunea unei nuci, situată imediat sub vezica urinară și în fața rectului (ultima parte a intestinului gros), prezintă Cleveland Clinic. Secreția prostatei ajunge în lichidul seminal, care este eliminat în momentul ejaculării, având rol în hrănirea spermatozoizilor și lubrifierea uretrei (tubul prin care urinezi și ejaculezi).

Antigenul specific prostatic (PSA) este o proteină produsă de celulele prostatei. Cantități foarte mici de PSA circulă, în mod normal, prin sânge. PSA este, însă, un indicator al sănătății prostatei, un nivel ridicat al acestei proteine fiind asociat cu prezența unor afecțiuni ale acestei glande (cum ar fi inflamație, infecție sau cancer), descrie Mayo Clinic. Atât masele necanceroase, cât și cele canceroase, cresc producția de PSA.

În general, cu cât valoarea PSA este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea să fie prezent cancerul de prostată. De regulă, o valoare normală este sub 4.0 ng/ml. În orice caz, rezultatul se interpretează de către medic, în funcție de vârsta pacientului și alte investigații. Potrivit National Cancer Institute, unii bărbați care au valori sub 4.0 ng/ml ale PSA total suferă de cancer de prostată, în timp ce alții, care au valori ridicate, peste 4.0 ng/ml, sunt sănătoși clinic.

Prin urmare, nu se poate stabili cu certitudine un prag al nivelului normal. Pe de altă parte, valorile pot fluctua în funcție de numeroși factori, cum ar fi vârsta, infecțiile, inflamația, mărimea prostatei, anumite medicamente și exercițiile viguroase efectuate înainte de prelevarea probei de sânge.

O valoare ridicată a antigenului specific prostatic trebuie să te trimită la medic pentru investigații suplimentare. Deși stilul de viață ar putea îmbunătăți nivelul acestui parametru, este important să excluzi prezența unor afecțiuni.

Alimente care pot scădea PSA

Așa cum prezintă Lucy Hackshaw-McGeagh și colaboratorii în lucrarea „Prostate cancer - evidence of exercise and nutrition trial (PrEvENT): study protocol for a randomised controlled feasibility trial”, unele aspecte legate de stilul de viață și alimentație ar putea influența nivelul PSA și riscul de cancer de prostată.

Ce să consumi:

Alimente de origine vegetală: O dietă bazată, în principal, pe alimente de origine vegetală (legume, fructe, leguminoase boabe, cereale integrale, nuci și semințe) se asociază cu o imunitate puternică și un risc mai mic de a dezvolta cancer de prostată. Roșiile bogate în licopen, fructele de pădure bogate în antociani și vitamina C, cruciferele (broccoli, conopidă) sunt câteva dintre alimentele vegetale care pot reduce inflamația și stresul oxidativ asociate cu riscul de cancer. Asigură-te că incluzi în meniu o varietate de produse naturale din aceste grupe alimentare;

Proteine de calitate: Redu consumul de carne roșie, unt, mezeluri, slănină și brânzeturi grase. Pe de altă parte, crește consumul de carne de pasăre, pește slab și gras, care este bogat în Omega-3 cu rol antiinflamator. De asemenea, unii cercetători sugerează că un consum regulat de lapte de soia sau tofu, alimente bogate în izoflavone și proteine complete, ar putea proteja împotriva unor tipuri de cancer și ar putea reduce PSA, prezintă Healthline;

Ceaiul verde și cafeaua: Datorită conținutului ridicat de antioxidanți, aceste băuturi ar putea preveni cancerul de prostată. Ceaiul verde (din planta Camellia sinensis) are în compoziție o cantitate mare de catechine, substanțe active cu rol antimutagenic și anticarcinogenic.

Totuși, deși calitatea alimentației influențează sănătatea prostatei, nu se știe cu certitudine care sunt efectele anumitor alimente asupra nivelului PSA. Dacă este prezentă o afecțiune la acest nivel, modificarea stilului de viață nu este o măsură eficientă în lipsa tratamentului.

Alte recomandări pentru scăderea PSA

Specialiștii recomandă și alte modificări ale stilului de viață pentru a îmbunătăți nivelul PSA și sănătatea prostatei:

Crește nivelul de activitate fizică: Exercițiile fizice moderate regulate (3 ore pe săptămână) pot crește rata de supraviețuire la pacienții cu cancer de prostată, arată Medical News Today. Se recomandă în principal exerciții de tip aerobic (cum ar fi jogging, ciclism, înot), dar și două antrenamente/săptămână pentru creșterea forței musculare. În orice caz, ține cont că nu este recomandat să faci sport timp de 2 zile înainte de prelevarea probei de sânge, întrucât acest lucru poate determina valori fals ridicate ale PSA;

Ia măsuri pentru gestionarea stresului: Potrivit studiului „Life Event, Stress and Illness” (Mohd. Razali Salleh), bărbații care se confruntă cu un nivel ridicat de stres pot avea valori de 3 ori mai mari ale antigenului specific prostatic. De aceea, este important să ții sub control stresul cronic, prin tehnici potrivite. Strategiile de gestionare a timpului, exercițiile de respirație, meditația mindfulness, menținerea unor relații sociale puternice, hobby-urile sunt câteva opțiuni care te pot ajuta să rămâi relaxat. Este indicat să apelezi la un psihoterapeut, dacă nu reușești să faci față stresului de zi cu zi.

Este important să menții o greutate optimă, prin mișcare regulată și o alimentație echilibrată, deoarece obezitatea poate afecta valorile PSA. Excesul ponderal poate determina valori fals scăzute ale acestui parametru, fiind astfel mai dificil de depistat afecțiunile prostatei. În acest context, afecțiunile pot evolua fără să știi. Menținerea unei greutăți normale scade, așadar, în mod indirect, riscul de a dezvolta stadii avansate ale cancerului de prostată.

Atenție! Deși este o măsură importantă, modificarea stilului de viață nu înlocuiește tratamentul recomandat de medic. Așadar, asigură-te că respecți indicațiile specialistului și nu întrerupe medicația prescrisă!

Prin urmare, modificarea obiceiurilor zilnice, cum ar fi alegerile alimentare sănătoase, creșterea nivelului de activitate fizică și adoptarea unor strategii de gestionare a stresului, reprezintă un instrument util pentru a menține sănătatea prostatei, alături de tratamentul prescris.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: