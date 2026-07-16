Federația sindicală susține că proiectul noii legi a salarizării ar putea duce la diminuarea veniturilor pentru mai multe categorii de personal medical, în special prin reducerea sporurilor pentru condiții de muncă și modificarea modului de remunerare a muncii prestate în weekend și în sărbătorile legale.

Nemulțumiți de cum îi afectează prevederile viitoarei legi a salarizării, dar și măsurile luate în ultimul an, sindicaliștii au anunțat că vor intra în grevă de avertisment pe 20 august și în grevă generală pe 28 august.

Cele mai mari pierderi ar apărea în cazul personalului care beneficiază în prezent de un spor pentru condiții de muncă de 85%, dacă acesta ar fi redus la 20%, așa cum prevede proiectul legii salarizării în forma actuală. În această situație, un asistent medical principal cu studii superioare din ATI ar înregistra o scădere a venitului de 17,6%, iar unul cu studii postliceale de aproape 20%.

Simulările realizate de federație mai arată că scăderi ale veniturilor ar urma să aibă loc și în cazul medicilor. Un medic primar ar pierde aproximativ 25,5% din venit, un medic specialist aproape 25%, iar un angajat încadrat pe funcția de medic ar putea înregistra o diminuare de 36,6%, potrivit calculelor prezentate de sindicat.

În scenariul în care sporul pentru condiții de muncă este redus de la 55% la 20%, impactul asupra asistenților medicali este mai redus, fiind estimat între 0,5% și 3,3%. În schimb, pentru medici, sindicaliștii estimează în continuare diminuări ale veniturilor, de 6,3% pentru medicii primari, 5,3% pentru medicii specialiști și aproape 25% pentru categoria „medic”.

Un alt punct critic semnalat de organizația sindicală vizează plata muncii efectuate sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală. Conform simulărilor, reducerea tarifului suplimentar de la 100% la 10% ar diminua valoarea acestuia cu aproximativ 76-77%, în funcție de categoria profesională a asistenților medicali.

Documentul mai arată că, inclusiv în cazul asistenților medicali care efectuează 48 de ore de muncă suplimentară în weekend și sărbători legale, veniturile totale ar rămâne sub nivelul actual. Potrivit calculelor, scăderea ar fi de aproape 8% pentru asistenții cu studii superioare și de aproape 10% pentru cei cu studii postliceale.

Federația prezintă și simulări privind medicii rezidenți. În varianta analizată, reducerea sporului de la 85% la 20% ar conduce la diminuări salariale cuprinse între 22% și 25,5%, în funcție de anul de rezidențiat. În situația reducerii sporului de la 55% la 20%, pierderile estimate sunt între aproximativ 7% și 11%.

Sindicaliștii, la un pas de greva generală

La începutul lunii iulie, Consiliul Național al Federației Sanitas a declanșarea grevei generale în toate unitățile sanitare, în semn de protest față de politicile economice și sociale ale Guvernului. Astfel, pe 20 august, în intervalul orar 9:00 - 11:00 va avea loc o grevă de avertisment, iar pe 28 august se va declanșa greva generală.

SANITAS reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială, generate de:

Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care a exceptat de la reducerea cheltuielilor de personal doar o parte dintre unitățile sanitare publice;

Ordonanța de Urgență nr. 36/2025, care a redus sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare și zilele de concediu suplimentar;

Legea nr. 141/2025, care a restricționat acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță în funcție de nivelul salariului net;

Proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, considerat profund inechitabil pentru personalul bugetar sanitar, elaborat cu încălcarea procedurii de dialog social;

Politica publică a Guvernului implementată prin Planul Bugetar-Structural pe Termen Mediu (PBSTM) 2025-2031.

SANITAS solicită restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate de OUG nr. 7/2026; anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar impuse prin OUG nr. 36/2025; acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță, indiferent de plafonarea introdusă prin Legea nr. 141/2025; iar în privința proiectului legii salarizării - reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzători pentru personalul din sănătate și asistență socială, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale, reintroducerea sporului pentru condiții de muncă, includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare, alinierea salariilor din asistența socială la nivelul sectorului sanitar neclinic.