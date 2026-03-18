Un studiu arată că fenomenul este extrem de răspândit, în condițiile în care, mai bine de jumătate dintre oameni, au două sau trei telefoane.

Deși nu mai folosesc telefoanele vechi, mulți le păstrează în ideea că le-ar putea fi utile cândva pentru că nu știu unde să le recicleze.

Corespondent PROTV: „Pe lângă cunoscutul sertar cu pungi, în casele noastre a mai apărut unul — cel cu telefoane și accesorii vechi. Datele arată că 86% dintre români păstrează aceste dispozitive, iar mai bine de jumătate au deja două sau trei. Se mai adună și cabluri, încărcătoare, laptopuri și tablete, chiar baterii sau jucării cu baterii, iar valoarea totală poate ajunge până la 1.500 de lei pentru o singură gospodărie. 36% dintre români spun că, atunci când un aparat se strică, îl depozitează. Alții îl aruncă. 20% declară că au aruncat astfel de echipamente în coșul cu deșeuri menajere în ultimul an.”

Românii au și rezerve când vine vorba de reciclare. Doar 30% spun că au încredere că echipamentele colectate sunt reciclate corect și aproape jumătate cred că ajung, de fapt, tot la groapa de gunoi.

Autoritățile spun că situația ar putea fi schimbată în perioada următoare.

Diana Buzoianu – Ministrul Mediului: „Există, în momentul de față, aproximativ 1 miliard de lei care au fost puși pentru infrastructura critică de colectare, aici vorbim de centre. Aici vorbim de centre de aport voluntar, sute de centre de aport voluntar care vor fi create până la finalul lunii august, toate aceste centre de aport voluntar au și partea de deșeuri electrice. Deci vom avea și pentru electronice mari și mici.”

Specialiștii atrag atenția că deșeurile electronice sunt valoroase. Conțin metale rare care pot fi recuperate și utilizate în industrie.

Specialist în managementul deșeurilor: „În același timp, aceste deșeuri pot deveni periculoase dacă sunt depozitate necorespunzător, mai ales din cauza bateriilor pe bază de litiu, care pot provoca incendii.”