România deține 40% din rezerva de apă minerală naturală a Europei. Ajunge cu greu la noi din cauza procedurilor complicate

Din pământul nostru țâșnesc mii de izvoare care aduc la suprafață ape cu proprietăți rare, unele chiar vindecătoare, recunoscute în străinătate.

Deși este o resursă de care ar trebui să ne bucurăm cu toții, apa minerală, așa cum izvorăște din pământ, ajunge cu greu la noi, din cauza procedurilor complicate. Dar sunt și situații fericite. Mergem împreună pe Drumul Apelor Minerale, în Covasna și Harghita, într-o nouă ediție a campaniei Săptămâna Verde.

Bogățiile naturale ale Covasnei

Pământurile Covasnei mustesc de bogăție. Se spune că apa minerală țâșnește de oriunde. În unele sate, oamenii au în fântâni doar apă minerală pe care o folosesc la băut și spălat.

Localnică: „La noi e apă minerală. Două fântâni am. Și la pivniță, am mofetă!”

Sunt mii de izvoare de apă minerală în România, majoritatea în Covasna și Harghita. Unele ape ajută digestia, inima, rinichii și plămânii. Altele alungă anemia. Dar știm să profităm de bogăția pe care pământul ne-o dă gratuit?

Izvorul Bacoly Foras. E foarte greu să citești ce scrie aici pentru că e foarte ruginită tăblița asta. Tratează boli ale tubului digestiv, hiperaciditate. Dar dacă ne apropiem vedem că izvorul nu funcționează, tubul de aici a fost scos, așadar nu poate lua nimeni apa minerală care curge pe aici. Și, paradoxal, peste drum este centrul balneo, face parte din Drumul Apelor Minerale, a fost construit pe foarte mulți bani, însă nu funcționează nici acum pentru că nu au fost bani pentru întreținerea lui. E închis!

Au fost construite mai multe centre balneo, cu piscine, saune și săli de tratament. Dar nu prea au pacienți. Costă mult încălzirea apei și pomparea ei în bazine. Nici izvoarele nu sunt toate în stare bună.

Izvorul Sărat, o altă sursă ignorată

La aproximativ 100 de metri găsim un alt izvor, nu prea pare că vine lumea pe aici. Avem, în schimb, un robinet, avem și apă cu un debit destul de bun. Ce nu avem este o plăcuță informativă, să știm și noi ce fel de apă este, pentru ce afecțiuni. Am aflat de pe internet, în schimb, că se numește Izvorul Sărat.

Povestea se repetă și la Malnaș Băi, odinioară unul dintre cele mai importante centre balneare ale țării. Nobili, inclusiv din afara țării, veneau aici pentru băile bogate în dioxid de carbon, băile feroase și pentru cele cu nămol. Acum, doar stropii de ploaie mai udă bazinele exterioare.

Localnic: „Noi asta bem zilnic! Este un… metaforic vorbind, este un doctor neplătit! Un doctor neplătit. Atât pot să vă spun! Bani ne trebuie prima dată ca să ne dezvoltăm un pic. Malnaș Băi a fost cândva Malnaș Băi.”

În centrul satului am găsit câteva izvoare. Apa curge pe jos și nu există panouri informative pentru ca oamenii să știe ce tip de apă beau.

Mergem mai departe, la Bodoc, tot în Covasna. Pe un vârf de deal, găsim unul dintre cele mai vechi și mai valoroase izvoare de apă minerală de la noi.

O comoară veche de peste 100 de ani

Vechi de mai bine de 100 de ani, izvorul care aduce la suprafață o apă cu proprietăți rar întâlnite, a fost lăsat multă vreme neexploatat. Până când...

Sorin Dănilă, proprietarul fabricii de îmbuteliere: „În 2019 am dat drumul la primul lot de producție. Am alergat cu el la Sibiu, capitală gastronomică europeană. Ne-am lovit ca vrăbiuța de geam, nu a interesat pe nimeni. Din 2023 am reluat prospectarea pieței. Trebuie să fii nebun ca mine, așa, să te apuci de la zero pe o piață super aglomerată.”

Apa bogată în bicarbonat natural, sodiu și calciu este preluată direct din izvor prin intermediul unor instalații care o duc direct la stația de îmbuteliere.

Viorel Artene, unul dintre angajații fabricii: „E bun pentru stomac, pentru fiere, pentru energie.”

Reporter: „Dumneavoastră o beți?”

Viorel Artene, unul dintre angajații fabricii: „Da!”

Reporter: „Și cum vă simțiți?”

Viorel Artene, unul dintre angajații fabricii: „Foarte bine, uitați-vă cum arăt! Dacă te simți că parcă ești moale, parcă n-am chef... E, când o iei să o bei o să observi că parcă deja parcă te înviorezi, așa, un pic. Simți, așa, că te trec prin picioare niște furnicături. Și te întrebi de unde vine!”

Și în centrul orașului Covasna sunt izvoare amenajate. Însă pentru mulți, apa minerală — așa cum izvorăște ea din pământurile noastre, rămâne o necunoscută.

Silvia Șerban, somelier de apă: „Degeaba promovăm să bem doi litri de apă pe zi dacă nu ramificăm mai departe. Și nu spunem de care tip de apă, în ce moment al zilei? Avem o serie de apă care se potrivesc diferit în funcție de momentele zilei. De exemplu, la sală sau când avem aceste zile toride și transpirăm intens, ar trebui să folosim un tip de apă cu mineralizare ridicată. La cafea ar fi bine să folosim un alt tip de apă care să ne protejeze partea gastrică. Și atunci educația este foarte importantă pentru ca noi să știm ce să alegem.”

Izvoarele din România reprezintă 40% din rezerva totală de apă minerală naturală a Europei, iar calitatea lor superioară și conținutul special de minerale plasează țara noastră pe primul loc în lume la acest capitol.

