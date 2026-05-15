Alexandra Șipa, absolventă a prestigioasei școli Central Saint Martins din Londra, transformă deșeurile în creații spectaculoase, purtate pe scenă de artiste ca Charli XCX, Letitia Wright și Rose Gray.

Colecția sa este un manifest artistic care ne provoacă să reflectăm asupra consumului excesiv de haine și asupra impactului major pe care îl are industria modei asupra mediului.

Cum a ajuns să creeze rochii din cabluri

Alexandra Șipa a studiat la Central Saint Martins, una dintre cele mai prestigioase școli de artă și design din lume, aceeași pe care a urmat-o și Alexander McQueen. Colecția ei de absolvire, practic lucrarea sa de licență, a avut în centru prezentarea rochiilor din cabluri electrice, pe podium.

Invitată la PRO Verde, a purtat o geacă realizată din astfel de materiale.

Ramona Țintea: Cum ți-a venit ideea de a crea rochii din cabluri?

Alexandra Șipa: În anul doi am avut un proiect axat pe sustenabilitate și pe găsirea unor surse de deșeuri insuficient valorificate. Atunci am descoperit că deșeurile electronice (e-waste) nu sunt reciclate atât de mult pe cât ar trebui. În același timp, m-am documentat foarte mult despre cultura mea, ceea ce fac oricum mereu. Face parte din procesul meu creativ, și așa a început să prindă contur ideea.

Rochiile sale din cabluri uzate, purtate de Charli XCS și Letitia Wright

O rochie realizată integral din cabluri electrice poate ajunge să cântărească până la 30 de kilograme, însă acest detaliu nu a împiedicat mai multe staruri internaționale să-i poarte creațiile pe scenele lumii.

Colecția de absolvire a designerului român a fost atât de spectaculoasă încât a atras și atenția fotografilor revistei Vogue. Rochiile sale din cabluri colorate au fost publicate în paginile prestigioasei publicații de modă.

Alexandra Șipa: Eram la metrou, în Londra, și dădeam cu toții refresh paginii pentru că voiam să vedem când apare articolul. La un moment dat a apărut numele meu și pur și simplu am izbucnit în plâns. Era cel mai mare lucru care mi se întâmplase până atunci.

Ramona Țintea: Ce vedete te-au contactat?

Alexandra Șipa: “Am fost foarte norocoasă. Din România, Alexandra Stan mi-a purtat piesele de câteva ori, iar eu îi iubesc muzica încă din copilărie. Din străinătate, Charli XCX a purtat acum doi ani, la Primavera Sound, o fustă făcută special de mine. Rose Gray a purtat și ea creațiile mele în turneul său. Iar Letitia Wright a purtat, pentru un editorial din Vanity Fair, în 2020, chiar cea mai grea piesă din cabluri electrice.

Ramona Țintea: Câte kilograme avea?

Alexandra Șipa: Probabil între 30 și 40 de kilograme, dar era întinsă pe jos când a purtat-o.

Ramona Țintea: Altfel nu se putea, nu?

Alexandra Șipa: Da, cred că aceea era singura metodă.”

Alexandra a folosit inițial cabluri uzate de la telefoanele pe care le avea acasă, însă nu i-au fost suficiente. Așa că a mers la un centru de reciclare din Londra, dar și pe șantiere, pentru a le explica oamenilor că are nevoie de ele pentru a crea artă.

“Unele dintre primele cabluri pe care le-am folosit proveneau de pe șantierul unchiului meu din Londra. Ca mulți alți români, am familia în străinătate și sunt foarte mândră de ei”, spune Alexandra.