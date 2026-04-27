Fenomenul afectează direct economia, descurajează investițiile și îi expune pe utilizatori la riscuri cibernetice tot mai mari. În acest context, de Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale autoritățile au declanşat în cadrul operaţiunii Jupiter mai multe descideri și percheziții.

Au fost percheziții în 17 județe. O formă de piraterie des întâlnită și acum anchetată este cea de a prelua meciuri de fotbal. Anchetatorii au ajuns la niște indivizi care din anul 2022 difuzau ilegal partide din Premier League pe mai multe platforme. În plus, suspecții încercau să obțină și bani din publicitate.

Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA la București: „Unele dintre provocările pe care le-am menționat, precum streamingul ilegal, pot fi prevenite prin coordonare între guvern, sectorul tehnologic, organizațiile sportive și fani. Toată lumea trebuie să se unească și să-și facă partea”.

Potrivit unei analize, în România, pierderile generate de acest fenomen sunt estimate la aproximativ 130 de milioane de euro anual.

Andrei Ijac, directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor: „Acum provocăriile în domeniu sunt și legate de inteligența artificială care pentru unele domenii este benefică pentru altele este mai puțin benefică și aici vorbim de domeniul muzical unde artiștii, autorii...și așa mai departe vor avea de suferit pe partea asta a creației cât și pe partea economică”.

Gabriel Turcu, avocat specializat în Proprietate Intelectuală: „Sunt sute de milioane de euro care se scurg din România pe canale negre”.

România este pe locul cinci în Uniunea Europeană la consumul de conținut piratat, iar peste jumătate dintre utilizatori sunt tineri, ceea ce indică un risc de creștere în viitor.

Magda Irimia, avocat, vicepreședinte GLPPI (Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală): „Un studiu realizat la nivelul UE a arătat că pentru hosteri eficiența blocării conținutului pe baza notificărilor este de peste 90%. Pentru ceilalți intermediari este de 10%. Diferența este majoră și aici este ghepul care poate să fie acoperit prin adoptarea unui cadru care să permită blocarea în mod eficient și rapid a conținutului ilegal. Din acest punct de vedere din 27 de țări ale UE, 14 deja au astfel de sisteme adoptate și implementate. România încă nu”.

Specialiștii spun și că cei care accesează platforme ilegale sunt de până la 65 de ori mai expuși la atacuri cibernetice.