Polițiști de la Secția 26 Poliție au intervenit la o adresă din Sectorul 4, duminică, în urma unui apel la112, care semnala tulburarea ordinii și liniștii publice, prin muzica dată tare.

Polițiștii au identificat opt persoane (patru femei, cu vârste cuprinse între 27 și 57 de ani, și patru bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

Șapte dintre acestea au fost sancționate contravențional, cu amenzi în valoare totală de 5.200 de lei pentru abateri la ordinea publică. Ulterior, printr-un nou apel la 112, a fost sesizat faptul că persoanele în cauză au continuat petrecerea cu muzică la volum ridicat.

Polițiștii au intervenit din nou la aceeași adresă.

De această dată, persoanele implicate nu s-au conformat solicitărilor legale ale polițiștilor, manifestând un comportament agresiv la adresa acestora, arată sursa citată.

Deși au fost somate în mod repetat să păstreze distanța față de forțele de ordine, acestea nu au respectat indicațiile primite. Până la sosirea echipajelor de sprijin, polițiștii au folosit spray-ul iritant-lacrimogen din dotare, cu respectarea prevederilor legale, în vederea îndepărtării persoanelor agresive.

„Având în vedere persistența comportamentului violent, s-a procedat la somarea cu armamentul din dotare, fără a fi executat foc de armă. Persoanele în cauză au fost imobilizate și conduse la sediul subunității de poliție, pentru continuarea cercetărilor” arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburare a ordinii și liniștii publice.