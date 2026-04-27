Miniştrii social-democraţi, de stânga, au demisionat săptămâna trecută din coaliţia prim-ministrului liberal Ilie Bolojan, privând-o de majoritatea parlamentară şi punând în pericol accesul ţării la fondurile UE, ratingurile suverane şi randamentele datoriei.

Bolojan, adept al reformelor, a refuzat să demisioneze, afirmând că guvernul are de implementat reforme vitale pentru a accesa fonduri de redresare şi rezilienţă în valoare de peste 10 miliarde de euro destinate combaterii pandemiei, înainte de termenul limită stabilit de Uniunea Europeană pentru luna august.

În urma alegerilor generale din decembrie 2024, s-a format acum 10 luni un guvern de coaliţie largă, cu scopul de a limita câştigurile electorale ale unui grup de partide de extremă dreapta, reaminteşte Reuters.

Însă Bolojan şi stânga s-au ciocnit în repetate rânduri pe tema reducerilor bugetare menite să scadă deficitul de la peste 9% din PIB în 2024 – cel mai ridicat din UE – la 6,2% în acest an.

Social-democraţii au afirmat în repetate rânduri că sunt dispuşi să se alăture din nou aceluiaşi grup pro-european, dar fără Bolojan la conducere. Partidul său liberal i-a rămas însă alături până acum, afirmând că social-democraţii au încălcat acordurile de colaborare semnate acum 10 luni şi excluzând formarea unei alte coaliţii cu aceştia. O majoritate parlamentară pro-europeană nu poate fi obţinută fără social-democraţi, care au exclus anterior formarea unei coaliţii cu Alianţa pentru Unirea Românilor, al doilea grup ca mărime din parlament, care conduce în prezent în toate sondajele de opinie, cu un sprijin de aproximativ 35%.

Cele două partide deţin 220 din cele 464 de locuri din parlament şi, pentru a răsturna guvernul, ar avea nevoie de 233 de voturi, pe care le-ar putea aduna împreună cu grupuri mai mici de extremă dreaptă.

Bolojan va încerca, de asemenea, să-şi consolideze sprijinul, notează Reuters.

România, care nu a organizat niciodată alegeri anticipate, nu are programate alegeri generale până în 2028.

Fostul vicepremier Marian Neacşu, din partea social-democraţilor, a evitat să se pronunţe luni, când a fost întrebat, dacă este posibilă o coaliţie de guvernare cu AUR, spunând doar: „Fiecare călătorie începe cu primul pas”, observă agenţia de presă.

Liderul AUR, George Simion, a declarat că moţiunea de cenzură împotriva cabinetului lui Bolojan va fi depusă imediat ce 233 de parlamentari o vor semna, adăugând că votul ar putea avea loc pe 5 mai. El a spus că partidul său este deschis la discuţii cu toate celelalte partide odată ce guvernul va fi demis, menţionează Reuters, într-un material preluat de mai multe publicaţii din întreaga lume.

Fostul partid de guvernământ din România se alătură eforturilor extremei drepte de a-l demite pe premier, titrează şi Bloomberg. Deputaţii celor două mari partide din parlament au început să elaboreze o moţiune de cenzură împotriva premierului şi ar putea să o depună încă de săptămâna viitoare, a declarat fostul vicepremier Marian Neacşu luni, într-o conferinţă de presă comună cu vicepreşedintele partidului AUR, Petrişor Peiu. Această mişcare - notează Bloomberg - marchează o escaladare dramatică a tensiunilor dintre cei doi foşti aliaţi, în urma prăbuşirii coaliţiei lor, care a durat 10 luni. Social-democraţii l-au criticat pe Bolojan pentru politica sa de austeritate şi, săptămâna trecută, şi-au retras miniştrii din guvern după ce premierul a refuzat să demisioneze. Odată depusă, moţiunea are şanse mari de succes dacă va fi supusă la vot. AUR şi social-democraţii deţin împreună majoritatea locurilor din parlament, explică Bloomberg.

La o săptămână după ce social-democraţii din România (PSD) au iniţiat demersuri pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, cele mai populare două partide din ţară pregătesc o moţiune de cenzură, anunţă POLITICO. Liderii PSD - fost membru al coaliţiei de guvernare - şi ai Alianţei pentru Uniunea Românilor (AUR), partidul de extremă dreapta din opoziţie, care conduce în sondaje, au declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă comune, că vor depune împreună o moţiune de cenzură.

Conform sondajelor recente, PSD şi AUR ar putea obţine o majoritate parlamentară dacă şi-ar uni forţele la viitoarele alegeri generale, precizează POLITICO. Bolojan, liderul Partidului Naţional Liberal (PNL) de centru-dreapta, conduce în prezent un guvern de coaliţie minoritar, după ce PSD a decis să se alăture opoziţiei săptămâna trecută. Publicaţia de la Bruxelles îl citează pe Ciprian Ciucu, primarul Bucureştiului şi o figură importantă în cadrul PNL, care a criticat această mişcare, scriind pe Facebook: „Mie mi se pare foarte iresponsabil”. El a anunţat că partidul său nu va mai intra într-o coaliţie cu social-democraţii. Alţi politicieni ai PNL l-au atacat pe liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, pentru colaborarea sa cu partidul de extremă dreapta AUR. „Grindeanu a afirmat în repetate rânduri că nu va colabora cu AUR. Alianţa de astăzi confirmă minciuna permanentă a lui Grindeanu”, a scris europarlamentarul Dan Motreanu pe Facebook.

Moţiunea ar putea fi dezbătută în parlament la începutul lunii mai, potrivit presei locale. Cu toate acestea, atât PSD, cât şi AUR ar avea nevoie de sprijinul altor partide de opoziţie, întrucât împreună deţin doar 219 de locuri în parlament, cu 14 voturi mai puţin decât majoritatea necesară pentru a-l demite pe prim-ministru, explică POLITICO, amintind totodată că România a fost aruncată într-o criză politică în 2024, după ce alegerile prezidenţiale au fost anulate în mod controversat din cauza suspiciunilor de interferenţă străină.