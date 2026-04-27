”Da. Grupul PACE Întâi România va contribui la textul moțiunii și, bineînțeles, împreună cu colegii de la AUR vom vota această moțiune, pentru că România are nevoie de o resetare totală și românii au nevoie să nu se mai gândească dacă au bani pentru a pune o pâine pe masă copiilor seara, să nu se mai gândească bătrânii noștri dacă pot să își permită să-și cumpere medicamentul de care au nevoie.”, a spus Peia.

Întrebat când va fi depusă această moţiune de cenzură, Peia a spus: "Confort regulamentului celor două camere pe moţiuni, dacă mâine s-ar depune moţiunea de cenzură, cred că joi se va da citire textului moţiunii şi atunci, tot conform regulamentului, pe data de 5 mai, marţi, se va putea vota pentru această moţiune. Se lucrează pe text, pentru că asta a fost şi oferta colegilor noştri de la AUR".

El a fost întrebat, de asemenea, dacă ziua de marţi este sigură pentru depunerea moţiunii de cenzură.

"Din câte am înţeles, da, trebuie să citim toţi cei care susţinem această moţiune şi să cădem de acord pe ea", a conchis Ninel Peia.