Vosganian: "Preluarea banilor din pilonul II la pilonul I de pensii ar fi o fraudă la Constituţie, un abuz”

Deputatul Varujan Vosganian, purtător de cuvânt al ALDE, a declarat marţi că oricine spune că pilonul II de pensii trebuie să se suspende ignoră interesele pe termen lung ale românilor.

În opinia sa, aceşti bani nu pot fi preluaţi la pilonul I sub nicio formă.

"În legătură cu pilonul II de pensii, banii care sunt acolo şi care sunt într-o sumă de circa 9 miliarde de euro sunt banii românilor. Cetăţenii români sunt titularii de cont şi banii sunt proprietatea lor exclusivă, atât de exclusivă încât ei pot fi, în caz de deces, şi lăsaţi ca moştenire. Aceşti bani nu pot fi preluaţi la pilonul I de pensii sub nicio formă, cel puţin în actuala Constituţie.

Oricine spune că pilonul II de pensii trebuie să se reîntoarcă la pilonul I şi să se suspende ignoră evoluţiile demografice pe termen lung, ignoră faptul că România are mare nevoie de instrumente de finanţare a echilibrelor macroeconomice şi preferă captivitatea într-un orizont pe termen scurt", a precizat Vosganian, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă ar fi constituţională o ordonanţă care să sisteze aceste contribuţii şi să preia acele fonduri către pilonul I, Vosganian a afirmat că preluarea banilor din pilonul II la pilonul I de pensii ar fi o "fraudă la Constituţie, ar fi un abuz" şi aşa ceva nu crede că este posibil.

"Preluarea banilor din pilonul II la pilonul I de pensii ar fi o fraudă la Constituţie, ar fi un abuz şi aşa ceva nu cred că este posibil. Mai ales că e vorba de milioane de titulari de cont, dintre care cel puţin un milion, dacă nu chiar 1,2 milioane, au conturi de peste 10.000 de lei, ceea ce deja este o sumă consistentă. În al doilea rând, ideea că s-ar putea relua angajarea cetăţenilor în fondurile de pensii mi se pare că aşa cum este propusă este o idee profund eronată. Anume că, dacă cetăţenii în clipa de faţă nu mai optează, ei trec automat în pilonul I şi numai dacă optează explicit că vor să păstreze şi o sumă în pilonul II rămân în pilonul II.

Aşa ceva nu este firesc, pentru că cetăţenii au optat o dată în 2008 şi, dacă acum se va întâmpla altfel, se va întâmpla numai dacă ei îşi schimbă opţiunea. Chiar în situaţia aceasta, pe care eu nu o accept, în care s-ar da o lege prin care cetăţenii să fie rugaţi să opteze, ar trebui aşa: cei care optează să treacă la pilonul I trec la pilonul I, iar cei care nu optează rămân cu opţiunea pe care şi-au manifestat-o în 2008", a explicat deputatul ALDE.

El a adăugat că, în situaţia în care s-ar calcula pensia prin contribuţia pilonului I şi a pilonului II - "pilonul II având o fructificare deja de 15 - 20 de ani -, atunci pensia ar fi mai mare decât dacă s-ar suspenda pilonul II şi banii ar fi daţi numai de pilonul I".

"Deci pilonul I plus pilonul II este mai mare ca punct total de pensie decât pilonul I, din calculele noastre, cam cu 15 - 20%", a precizat Vosganian.

În opinia sa, e nevoie de o capacitate a României de a se refinanţa.

"În clipa de faţă, România are acest risc legat de deficitul bugetar pentru că nu are o capacitate internă de refinanţare. Capitalizarea bancară din România este mult mai redusă decât a altor ţări din Europa centrală, nu mai vorbesc de Europa de vest. Piaţa de capital, piaţa asigurărilor au capitalizare relativ redusă. O ţară ca Marea Britanie a putut să aibă deficite bugetare de până la 10% din PIB fără să scadă atractivitatea, pentru că Marea Britanie are resurse de refinanţare. Deci România trebuie să îşi creeze astfel de instrumente şi fondurile private de pensii sunt un instrument deosebit de util pentru a da consistenţă pieţelor financiare", a subliniat Varujan Vosganian.

