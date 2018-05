Viorica Dăncilă: ”Este exclus să îmi dau demisia. Ce nu te ucide te face mai puternic”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că exclude faptul că Guvernul ar putea desfiinţa Pilonul II de pensii.

"A fost o propunere a Comisiei Naţională de prognoză, comisie pe care noi nu o agreăm şi nu am agreat-o şi acest lucru este demonstrat prin faptul că nu a fost o hotărâre de Guvern care să facă referire la acest aspect. Cu siguranţă, acea hotărâre nu va fi agreată de guvern. Exclud desfiinţarea Pilonului II de pensii, dar faptul că vom face analize, că vom vedea dacă este bine să avem o opţiune între Pilonul I sau Pilonul II de pensie din partea cetăţenilor, acest lucru îl vom prezenta populaţiei, dar nu vom desfiinţa Pilonul II de pensii", a declarat Dăncilă.

Premierul a vorbit și despre plângerea penală pe care Ludovic Orban a depus-o împotriva ei, afirmând că este „un act deplasat”.

"Consider că este un act deplasat să faci plângere penală pentru înaltă trădare premierului României. Sunt convinsă că justiţia va găsi ridicolă această plângere, care este complet ruptă de realitate", a declarat Dăncilă.

”Sunt îngrijorată că un poltician român, liderul celui mai mare partid de opoziție din România, a găsit nimerit să alăture înalta trădare de un act diplomatic prietenos cu statul Israel. Legat de demisie, e exclus, dimpotrivă, știți cum se spune în România, ceea ce nu te ucide te face mai puternic. Consider că pot săduc guvernarea până în 2020. Văd că s-a instituit instituția denunțătorilor, este bătaie pentru a se înscrie în această instituție. Cred că nu ne face cinste și nu face cinste celor care au un astfel de comportament. Pe mine nu mă interesează acest lucru, mă interesează să pun în aplicare programul de guvernare. Asta cred că așteaptă românii de la noi, nu ceartă, nu scandal nu denigrare, nu cuvinte urâte”, a mai spus prim-ministrul.

Întrebată cum suportă să fie subiect de glume, Viorica Dăncilă a răspuns: ”Nu este ușor, faceți un exercițiu de imagine și puneți-vă în locul meu, atâtea jigniri, atâta ură, dar am o responsabilitate față de România și români. Ce sâmbure de adevăr să existe când prim-ministrul este acuzat de trădare? Am fost 9 ani europarlamentar, am slujit țara și îmi voi sluji țara și în calitate de premier.”

