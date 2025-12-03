Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Viena. Pe drum se va opri să discute cu Viktor Orban. Care sunt temele discuțiilor

03-12-2025 | 07:19
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan face, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde va fi primit de cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker.  

Claudia Alionescu

Bolojan va discuta cu acesta şi despre îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiune, se va întâlni cu mai mulţi miniştri şi va participa la o recepţie de Ziua Naţională a României.

Anterior, Bolojan se va întâlni, la Budapesta, cu premierul ungar, Viktor Orban.

Vizita premierului Ilie Bolojan la Viena, Austria, are loc la invitaţia omologului austriac.

În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea întâlniri cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoţit de ministrul federal pentru Europa, Integrare şi Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei şi Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, şi ministrul federal al Finanţelor, Markus Marterbauer.

Scopul întrunirii

Programul vizitei include discuţii în format tête-à-tête, convorbiri în plen, precum şi un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac, la care vor participa reprezentanţi ai companiilor româneşti şi austriece.

De asemenea, prim-ministrul va participa la recepţia de Ziua Naţională a României, organizată de Ambasada României în Austria.

”Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relaţiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât şi economic şi o coordonare mai strânsă în plan regional şi european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza şi alte domenii cu potenţial de creştere a investiţiilor pe ambele pieţe”, au afirmat reprezentanţii Guvernului.

Discuţiile vor aborda şi sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

De asemenea, o atenţie specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic.

”Asigurarea unor preţuri accesibile ale energiei electrice pentru populaţie şi competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României. Un element important în această direcţie îl reprezintă îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este însă esenţial să avem un dialog deschis şi cu vecinii direct implicaţi şi afectaţi de funcţionarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice”, a transmis Executivul.

În drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire, la Budapesta, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR, Kelemen Hunor.

Va fi discutată cooperarea între România, Ungaria şi Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

În Austria, premierul va fi însoţit de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului şi Dragoş Hotea, secretar de stat.

