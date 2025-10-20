Ilie Bolojan, întrevedere cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație. Ce s-a discutat

20-10-2025 | 14:37
Bolojan& Magnus
Guvernul României

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la București, în cadrul turului său european.

Claudia Alionescu

Pe agendă s-au aflat subiecte precum combaterea migraţiei ilegale, consolidarea colaborării cu Frontex şi Europol, utilizarea de tehnologii moderne pentru protecţia frontierelor, precum şi implementarea sistemului digital european de verificare a intrărilor şi ieşirilor.

Domeniile vizate de discuție

Potrivit Guvernului, vizita s-a concentrat pe consolidarea cooperării în domeniile securităţii interne, migraţiei şi protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene.

”Comisarul Brunner a fost interesat de situaţia de securitate la frontierele României cu Ucraina şi Republica Moldova, de ameninţările hibride dinspre Federaţia Rusă şi de securitatea internă a Uniunii Europene”, arată Executivul într-un comunicat oficial. Discuţiile au vizat combaterea migraţiei ilegale, consolidarea colaborării cu Frontex şi Europol, utilizarea de tehnologii moderne pentru protecţia frontierelor, precum şi implementarea sistemului digital european de verificare a intrărilor şi ieşirilor (Entry/Exit System) şi evaluarea Schengen a României.

”Premierul a precizat că România este un partener de încredere, cu o contribuţie solidă la securitatea internă a UE, şi că va continua cooperarea strânsă cu Comisia Europeană şi structurile sale de specialitate. Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit despre importanţa securităţii interne a Uniunii Europene, strâns legată de stabilitatea în regiunea Mării Negre, şi a prezentat principalele priorităţi ale României. Acestea includ: finanţarea adecvată a securităţii interne în viitorul Cadru Financiar Multianual, pregătirea pentru implementarea Pactului privind migraţia şi azilul începând cu 2026, cooperarea cu state terţe în materie de migraţie şi întărirea colaborării cu Frontex, inclusiv prin investiţii în dotări moderne pentru supravegherea frontierelor, precum dronele”, subliniază Guvernul.

Un subiect important adus în discuţie de partea română a fost regiunea Mării Negre, recunoscută pentru rolul său strategic ca rută principală între Caucaz şi Europa.

”Premierul a arătat că securitatea în această zonă este esenţială pentru securitatea UE şi a prezentat proiectele aflate în dezvoltare, care vizează cooperarea regională în protecţia infrastructurii critice, acţiunile gărzilor de coastă, combaterea criminalităţii şi a traficului de droguri. În acest context, instituirea unui centru de securitate maritimă, în linie cu Strategia de securitate internă a UE, şi viitoarea revizuire a mandatului Frontex vor contribui la atingerea acestor obiective”, spune Guvernul în comunicat.

La finalul întâlnirii, părţile au discutat despre colaborarea strânsă dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, precum şi despre situaţia fiscal-bugetară şi cea politică internă din ţară.

La întrevedere au mai participat vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, şi secretarul de stat Dragoş Hotea.

