Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu Recep Erdogan. Subiectele discutate de cei doi. VIDEO

gov.ro

Premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit, luni, la Ankara, cu preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

La finalul convorbirilor, cei doi oficiali au susţinut o declaraţie de presă comună, în cursul căreia preşedintele turc a spus că va fi intensificată cooperarea împotriva persoanelor şi instituţiilor din România care au legături cu FETO.

"Dialogul nostru de astăzi a fost fructuos. Am trecut în revistă coordonatele parteneriatului strategic dintre ţările noastre, care datează din anul 2011. Cooperarea dintre România şi Republica Turcia se situează la un nivel foarte ridicat, fiind caracterizată de încredere, de susţinere reciprocă, bazată pe interese şi valori comune. Există un dialog permanent între autorităţile române şi turce, atât în format bilateral, cât şi în cadrul regional şi pe dimensiunea bilaterală. Cooperăm pe domeniile securităţii şi apărării, dar şi la nivelul mediului de afaceri, universitar, cultural", a declarat premierul român.

Viorica Dăncilă a menţionat că în cadrul discuţiilor a fost trecut în revistă nivelul schimburilor comerciale dintre cele două state, care are o tendinţă ascendentă.

"În anul 2017 valoarea schimburilor comerciale turco-române s-a ridicat la 5,1 miliarde euro, iar în primele două luni ale acestui an s-a înregistrat o creştere semnificativă faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Există însă în continuare un imens potenţial care trebuie exploatat", a susţinut premierul.

Totodată, Dăncilă a subliniat cooperarea dintre România şi Turcia în calitate de state membre NATO, care se înscrie în "parametri foarte buni".

"Ţările noastre împărtăşesc preocupări şi interese de securitate şi cooperează activ bilateral şi la nivel aliat în vederea promovării obiectivelor comune şi identificării de răspunsuri adecvate pentru actualele provocări. Dialogul nostru este onest şi deschis, ceea ce facilitează o mai bună înţelegere reciprocă şi identificarea punctelor comune. Suntem angajaţi să continuăm adâncirea dialogului şi cooperării în acest domeniu", a afirmat premierul.

Dăncilă a menţionat că în cadrul discuţiilor i-a transmis preşedintelui Erdogan că România va continua să susţină parcursul european al Republicii Turcia.

"Apreciem contribuţia indiscutabilă a Turciei la securitatea europeană şi profit de această ocazie pentru a transmite cuvinte de apreciere pentru eforturile Turciei în gestionarea migraţiei, prin găzduirea pe teritoriul său a unui număr mare de refugiaţi", a spus prim-ministrul român.

România şi Turcia au derulat cu succes proiecte comune în cadrul Programului Operaţional Comun "Bazinul Mării Negre", a afirmat Dăncilă.

"Ne dorim ca această cooperare să continue să se extindă, în beneficiul cetăţenilor noştri. I-am transmis domnului preşedinte dorinţa noastră de a profita de toate oportunităţile existente în planul regional al Mării Negre pentru a asigura creştere economică, stabilitate şi securitate în această regiune", a completat premierul.

Dăncilă şi-a exprimat în încheiere bucuria pentru faptul că parteneriatul turco-român este "solid, are un potenţial mare de dezvoltare în continuare şi, mai ales, există dorinţa de ambele părţi de a-l consolida".

"Semnarea cu ocazia vizitei a unor documente de cooperare este o dovadă clară în acest sens", a adăugat prim-ministrul român.

Viorica Dăncilă a menţionat în discursul său şi faptul că anul acesta se împlinesc 140 de ani de relaţii diplomatice între România şi Turcia şi 80 de la ridicarea relaţiilor la nivel de ambasadă.

"Anul 2018 este, în acelaşi timp, un an important pentru România, în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri şi aş vrea să vă transmit mulţumiri, părţii turce, pentru că acest important eveniment al românilor a fost marcat simbolic pe pământ turcesc prin plantarea a 100 de măslini în Parcul Păcii şi Prieteniei Turcia-România de lângă Izmir", a declarat premierul.

Înaintea declaraţiilor comune, cei doi înalţi oficiali au asistat la semnarea unor documente bilaterale.

Astfel, a fost semnat Memorandumul de înţelegere pentru cooperarea în domeniul învăţământului superior între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Consiliul pentru învăţământ superior din Republica Turcia, din partea română, de către Rovana Plumb, ministrul interimar al Educaţiei Naţionale, iar din partea turcă, de prof. dr. Yekta Sarac, preşedintele Consiliului pentru Învăţământ Superior din Republica Turcia.

Erdogan: Ţelul nostru este să atingem cifra de 10 miliarde de dolari schimb comercial

Preşedintele Republicii Turcia a declarat că ţinta celor două state în ceea ce priveşte cooperarea economică este atingerea unui nivel al schimburilor comerciale care să se situeze la 10 miliarde de dolari.

"Am început cu o întrevedere bilaterală unde am discutat ce am putea face pentru a dezvolta şi mai mult cooperarea noastră în viitorul apropiat. (...) Relaţiile economice şi comerciale constituie nivelul cel mai important din relaţiile noastre. În anul 2017, am avut o cifră de comerţ de aproximativ 6 miliarde de dolari şi ne dorim foarte mult ca anul acesta, această cifră să crească şi mai mult. Ţelul nostru este să atingem cifra de 10 miliarde de dolari de schimb comercial. Bineînţeles că, datorită paşilor pe care îi vom face în comun, vom ajunge să atingem acest ţel", a spus preşedintele Erdogan, în cadrul declaraţiilor comune cu premierul român.

El a adăugat că, în primele opt luni ale anului 2018, cifrele au crescut cu 23% faţă de anul trecut în aceeaşi perioadă.

"De aceea, noi o să continuăm să muncim foarte mult să ne atingem ţelul de 10 miliarde de dolari. Împreună cu ţările terţe care participă, în România avem investiţii în valoare de 7 miliarde de dolari, investiţii făcute de către societăţi turceşti. În România sunt mai mult de 15.000 de societăţi turceşti care desfăşoară activităţi din sectorul bancar până la mass-media, de la construcţii până la producţia diferitelor produse. Bineînţeles că noi vom continua să ne susţinem, şi de acum încolo, investitorii să facă investiţii în România şi invers. Noi, în acelaşi timp, îi invităm pe prietenii noştri români să vină şi să facă investiţii în Turcia", a adăugat Erdogan.

Preşedintele turc a subliniat, de asemenea, importanţa cooperării cu România în domeniul securităţii.

"Ne dorim ca cooperarea acordată până în ziua de astăzi de către autorităţile române împotriva organizaţiilor teroriste care desfăşoară activităţi împotriva ţării noastre să continue. Nu vom uita niciodată sprijinul care ne-a fost acordat de către România la încercarea loviturii de stat care a avut loc pe 15 iulie şi vom ţine legătura strânsă cu toate autorităţile române pentru a ne sprijini şi a face paşii necesari împotriva persoanelor şi instituţiilor din România care au legături cu organizaţia FETO", a afirmat Erdogan.

El a evidenţiat şi susţinerea ca parteneri NATO între cele două state.

"Cu ocazia preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene pe care o va lua România în viitorul apropiat, va fi o oportunitate pentru noi. Stimată doamnă prim-ministru, sunt foarte fericit să văd că înainte de a lua mandatul preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene aţi preferat să vizitaţi ţara noastră şi sunt foarte satisfăcut pentru acest lucru", i s-a adresat Erdogan, premierului Viorica Dăncilă.

El şi-a exprimat aprecierea la adresa părţii române pe subiectul comunităţii turce din România, dar şi în ceea ce priveşte schimburile interculturale.

"Pot să vă spun că mai mult de 15.000 de cetăţeni ai noştri şi mai mult de 70.000 de cetăţeni din comunitatea formată din rudele noastre trăiesc în pace şi în bunăstare în România, de aceea vă suntem recunoscători. Noi ne dorim din tot sufletul ca România să devină un bun exemplu şi pentru alte ţări. Vreau să subliniez cu această ocazie că Centrul Cultural Turc 'Yunus Emre', care îşi desfăşoară activităţile în România, şi Centrul Cultural Român 'Dimitrie Cantemir', care îşi desfăşoară activitatea în Istanbul, dezvoltă şi mai mult relaţiile noastre culturale. În acelaşi timp, Oficiul TIKA, care îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, împreună cu autorităţile române, desfăşoară activităţi de învăţământ, cultură, sănătate şi sport şi semnează proiecte foarte importante", a declarat Erdogan.

Totodată, preşedintele turc a reamintit că anul 2018 reprezintă pentru cele două state un moment de sărbătoare, având în vedere cei 140 de ani de relaţii diplomatice bilaterale şi a punctat că din anul 2011 relaţiile bilaterale sunt unele la nivel strategic.

"Prietenia dintre ţările noastre este rezultatul schimbului cultural şi al relaţiilor dintre popoarele noastre", a conchis Erdogan.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer