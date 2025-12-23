VIDEO. Un bărbat îmbrăcat în armură medievală, înarmat cu scut și sabie, a venit în Parlamentul României cu un deputat PSD

Pe holurile din Parlamentul României și-a făcut apariția, marți, un bărbat îmbrăcat într-o armură medievală, înarmat cu scut și sabie, care îl însoțea pe un deputat al Partidului Social Democrat.

Bărbatul în armură este profesor de istorie și a fost adus în Parlament de deputatul PSD Ilie Toma, pentru a marca ”simbolic” adoptarea ”legii Iancu de Hunedoara”.

Mai exact, este vorba despre ”Proiectul de Lege pentru instituirea anului 2026 ca Anul Iancu de Hunedoara - apărător al creştinismului, echilibru şi toleranţă între seminţiile Europei”.

”Declararea anului 2026 drept „Anul lancu de Hunedoara - apărător al creştinismului, echilibru şi toleranţă între semințiile Europei" reprezintă o oportunitate unică de a celebra această personalitate complexă şi de a promova un patrimoniu istoric şi cultural de excepție, printr-o serie de evenimente menite să aducă în prim-plan contribuţiile sale semnificative la formarea identității româneşti şi la dezvoltarea Transilvaniei. Este o inițiativă care va contribui la o mai bună înțelegere a trecutului nostru și la consolidarea legăturilor cu istoria şi cultura naţională” - se arată în proiectul de lege din Camera Deputaților.

Inițiatorul acestui proiect, deputatul PSD Ilie Toma spune că a adus armura în Parlament ”ca să vedeți ce înseamnă castelul de Hunedoara, cel mai vizitat castel din țară”.

”Și armura este exact cum era pe vremea respectivă!”, a mai spus parlamentarul.

”Băiatul ăsta este profesor de istorie și el m-a ajutat în ceea ce a însemnat expunerea de motive”, a mai spus deputatul despre ”cavalerul” îmbrăcat în armură.

La rândul său, profesorul de istorie a precizat că armura pe care o purta cântărește aproximativ 45 de kilograme, fiind fabricată ”manual” în Germania.

