VIDEO. Un bărbat îmbrăcat în armură medievală, înarmat cu scut și sabie, a venit în Parlamentul României cu un deputat PSD

Stiri Politice
23-12-2025 | 10:55
×
Codul embed a fost copiat

Pe holurile din Parlamentul României și-a făcut apariția, marți, un bărbat îmbrăcat într-o armură medievală, înarmat cu scut și sabie, care îl însoțea pe un deputat al Partidului Social Democrat.

autor
Constantin Toma,  Cristian Matei

Bărbatul în armură este profesor de istorie și a fost adus în Parlament de deputatul PSD Ilie Toma, pentru a marca ”simbolic” adoptarea ”legii Iancu de Hunedoara”.

Mai exact, este vorba despre ”Proiectul de Lege pentru instituirea anului 2026 ca Anul Iancu de Hunedoara - apărător al creştinismului, echilibru şi toleranţă între seminţiile Europei”.

Declararea anului 2026 drept „Anul lancu de Hunedoara - apărător al creştinismului, echilibru şi toleranţă între semințiile Europei" reprezintă o oportunitate unică de a celebra această personalitate complexă şi de a promova un patrimoniu istoric şi cultural de excepție, printr-o serie de evenimente menite să aducă în prim-plan contribuţiile sale semnificative la formarea identității româneşti şi la dezvoltarea Transilvaniei. Este o inițiativă care va contribui la o mai bună înțelegere a trecutului nostru și la consolidarea legăturilor cu istoria şi cultura naţională” - se arată în proiectul de lege din Camera Deputaților.

Citește și
USR
USR a depus o iniţiativă legislativă care prevede interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist

Inițiatorul acestui proiect, deputatul PSD Ilie Toma spune că a adus armura în Parlament ”ca să vedeți ce înseamnă castelul de Hunedoara, cel mai vizitat castel din țară”.

Și armura este exact cum era pe vremea respectivă!”, a mai spus parlamentarul.

Băiatul ăsta este profesor de istorie și el m-a ajutat în ceea ce a însemnat expunerea de motive”, a mai spus deputatul despre ”cavalerul” îmbrăcat în armură.

La rândul său, profesorul de istorie a precizat că armura pe care o purta cântărește aproximativ 45 de kilograme, fiind fabricată ”manual” în Germania.

Moment stânjenitor pentru Nicki Minaj. Vedeta a făcut o eroare gravă în timp ce îi lăuda pe Donald Trump și JD Vance

Sursa: Pro TV

Etichete: hunedoara, avram iancu, Parlament,

Dată publicare: 23-12-2025 10:30

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Parlamentarii suveranişti fac bilanţul semnăturilor pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan
Stiri Politice
Parlamentarii suveranişti fac bilanţul semnăturilor pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan

Parlamentarii suveranişti ar urma să decidă marţi dacă au semnăturile necesare pentru iniţierea procedurii de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan.

USR a depus o iniţiativă legislativă care prevede interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist
Stiri actuale
USR a depus o iniţiativă legislativă care prevede interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist

Parlamentarii USR au depus un proiect de lege care interzice organizațiile și simbolurile comuniste, precum și promovarea persoanelor implicate în crime împotriva umanității.

AUR: Parlamentarii suveraniști se reunesc pentru a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Stiri Politice
AUR: Parlamentarii suveraniști se reunesc pentru a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru a vedea pe câte semnături se pot baza în vederea iniţierii suspendării preşedintelui Nicuşor Dan.

Moțiunile AUR depuse împotriva miniștrilor Cătălin Predoiu și Radu Marinescu au picat în Parlament
Stiri Politice
Moțiunile AUR depuse împotriva miniștrilor Cătălin Predoiu și Radu Marinescu au picat în Parlament

Moțiunile AUR, depuse împotriva miniștrilor Cătălin Predoiu și Radu Marinescu, responsabili de Interne și Justitie, au picat în Parlament.

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a anunțat într-un comunicat emis luni noaptea publicarea ordonanței de urgență care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri strategice pentru anul urmǎtor.  

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28