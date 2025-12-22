AUR atacă doi miniștri în aceeași zi: Moțiune împotriva lui Radu Marinescu în Cameră și împotriva lui Predoiu în Senat

Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiţiei urmează să fie dezbătută şi supusă votului, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, de la ora 15.00.

Ministrul Radu Marinescu este invitat şi la Ora Guvernului, de către USR, de la ora 16.00, pentru a da explicaţii despre situaţia din sistem. De asemenea, în Senat, de la ora 16.00, va fi dezbătută moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, intitulată ”România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri”. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

Deputaţii vor dezbate luni, de la ora 15.00, moţiunea simplă depusă de Opoziţie împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu.

Moţiunea AUR se intitulează "Dreptate pentru România! Justiţia trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor".

Ulterior, de la ora 16.00, ministrul Justiţiei este chemat tot în plenul Camerei Deputaţilor, de către USR, la Ora Guvernului.

Tema dezbaterii este ”prezentarea unor teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială: oligarhizarea sistemului judiciar; corupţia şi ineficienţa din sistemul judiciar; răspunderea magistraţilor; meritocraţia în promovarea magistraţilor în carieră; eficienţa sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor; modul defectuos în care sunt accesate fondurile europene din PNRR; necesitatea corectării "pachetului legilor justiţiei".

La Senat, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, va fi dezbătută şi supusă votului de la ora 16.00.

Moţiunea AUR se intitulează ”România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri”. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu.

AUR a anunţat că depune două moţiuni simple, împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, la Senat şi împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, la Camera Deputaţilor.

”Este vorba despre depunerea a două moţiuni simple, una împotriva Ministrului de Interne, Cătălin Predoiu şi una împotriva Ministrului de Justiţie Marinescu. Vorbim despre două domenii în care s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol atât siguranţa cetăţenilor cât şi încrederea acestora în instituţiile statului”, a declarat deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu.

Avrămescu a afirmat că, în ceea ce îl priveşte pe Ministrul Justiţiei, ”vedem o nemulţumire generalizată în rândul cetăţenilor cu privire la disfuncţionalităţile din acest domeniu”

”Mulţi infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, iar uneori vedem că durează şi zeci de ani până la prescripţie. De asemenea, deciziile instanţelor, dacă este să ne referim şi la acestea, nu au satisfăcut întotdeauna opinia publică şi aşteptările publicului, iar instanţele sunt subdimensionate, cu sute de dosare la un singur judecător. Această moţiune vine să conteste politicile publice ineficiente şi pentru a atrage atenţia asupra necesităţii unor reforme fundamentale în sistemul judiciar”, a completat el.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a arătat că moţiunea pe care o depune AUR referitoare la politica din Ministerul Administraţiei şi Internelor are titlu ”România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

”Principalul considerent care stă la baza depunerii acestei moţiuni este că am lăsat un timp suficient conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor să repare ceea ce au greşit în primăvară, atunci când România a fost exclusă din programul Visa Waiver. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, ci dimpotrivă, ministrul merge în Statele Unite ca să ia o distinţie de la o organizaţie românească, trebuie văzut dacă a mers acolo pe bani publici, eu zic că da, în loc să se preocupe de reintroducerea României în programul Visa Waiver, acest semnal este suficient de clar că nimeni nu vrea să facă nimic în conducerea acestui minister pentru rezolvarea acestei probleme de principiu”, a precizat Petrişor Peiu.

