În discursul său de la conferința Organizației de Femei a PSD, Negrescu a acuzat dreapta că „se laudă cu reformele pe care nu le face niciodată” și că folosește puterea în mod discreționar, blocând țara în loc să găsească soluții.

„Se spune adesea că politica este despre putere, însă dacă ne uităm zilele acestea la guvernanți, logica lor privind puterea este total diferită. Ei cred că puterea înseamnă să minți, înseamnă să fii arogant, înseamnă că blochezi țara, înseamnă să te ții de funcție”, a declarat Negrescu.

Pentru dreapta, a spus el, politica înseamnă „să te lauzi cu reformele pe care nu le faci niciodată, sau să vorbești urât de adversarii tăi politici”. În schimb, pentru PSD, puterea „înseamnă total altceva: responsabilitate, înseamnă să construiești încredere, înseamnă să ai răbdare, înseamnă să găsești soluții atunci când pare că nu mai există niciuna”.

„Ilie Bolojan nu are calitățile pentru a exercita puterea democratic”

Negrescu l-a vizat direct pe liderul liberal, spunând: „Trebuie să menționez un nume, îmi pare rău că o fac în această sală, știu că nu ne face plăcere: Ilie Bolojan. Ilie Bolojan nu are calitățile pentru a deține și exercita corect, și o spun și mai direct, democratic, puterea. În mâinile sale și ale acoliților săi, puterea este exercitată discreționar, iar dialogul democratic se pare că nu mai valorează nimic. Minciuna devine literă de lege, iar respectul pentru oameni, dar și pentru instituții, dispare”, a afirmat europarlamentarul.

Niciunul din partide nu renunță la propuneri

Declarațiile lui Victor Negrescu vin în plină criză politică, după ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, iar PSD îl susține pe liderul său, Sorin Grindeanu. Negocierile dintre partide au eșuat vineri seară la Palatul Cotroceni, iar președintele Nicușor Dan a anunțat un nou blocaj politic.