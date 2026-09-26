Cei care nu participă la cursurile gratuite oferite de centrele provinciale de educație pentru adulți riscă amenzi de până la 1.000 de euro.

Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a respins însă posibilitatea ca minorii să fie luați din familiile lor în cazul în care părinții nu respectă această obligație, scrie Fanpage.it.

Pachetul de măsuri pentru școli, aprobat de guvern, stabilește și o limită de 30% pentru numărul elevilor străini care au dificultăți în a vorbi limba italiană într-o singură clasă. Limita, prevăzută prin lege, va fi obligatorie.

Interzicerea vălului în școli

O altă măsură anunțată recent de ministrul Valditara și de premierul Giorgia Meloni vizează interzicerea vălului care acoperă complet fața în școli. Astfel, elevilor nu le va mai fi permis să poarte burqa sau niqab în timpul orelor, deși numărul elevelor care poartă astfel de veșminte este foarte mic.

Noul pachet include și obligația părinților străini de a învăța limba italiană în situațiile în care barierele lingvistice împiedică comunicarea cu școala și afectează negativ educația și dezvoltarea copiilor.

În astfel de cazuri, școala va transmite situația către serviciile sociale, iar părinții vor trebui să participe la cursuri gratuite de limba italiană și alfabetizare organizate de Centrele Provinciale pentru Educația Adulților (CPIA).

Nerespectarea obligației poate duce la o amendă cuprinsă între 200 și 1.000 de euro.