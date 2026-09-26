Conform sursei citate, această ”țintă” ”evolua în proximitatea localității Vâlkove”, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Astfel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.15 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

”Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației”, precizează oficialii ministerului.

Alerta aeriană a încetat la ora 01.30. ”Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, mai precizează sursa citată.