"Domnule Bolojan, v-aţi prezentat ca un om serios, riguros, scrupulos. În realitate, v-aţi dovedit un mincinos. L-aţi minţit inclusiv pe preşedintele României. Iar faptele vorbesc de la sine. Aţi mers la consultările de la Palatul Cotroceni, cu 'bună-credinţă', spunând că o faceţi pentru binele acestui popor. Aţi spus că veţi vota un guvern tehnocrat. Fără PSD. Aţi primit exact ce aţi cerut - domnul Tomac a fost de acord. Apoi v-aţi răzgândit. Aţi decis că nu vreţi nici secretari de stat, nici prefecţi politici. Din nou, aţi primit ce aţi cerut. Domnul Tomac a fost de acord. Dar nici asta nu v-a fost suficient. Aşa că aţi căutat un nou pretext ca să nu vă ţineţi de cuvânt. Aţi spus că nu vă plac nominalizările, că sunt PSD-işti vopsiţi în guvern. Premierul desemnat a acceptat şi această condiţie. A spus că îi va schimba şi că aşteaptă propuneri de tehnocraţi de la dumneavoastră", scrie Manda, joi, pe Facebook.

Acuzații de inconsecvență

El a adăugat că toată lumea i-a transmis lui Ilie Bolojan acelaşi lucru - "România are nevoie, cât mai repede, de un guvern stabil, pentru că fiecare zi de blocaj înseamnă întârzieri la PNRR, investiţii amânate şi o Românie care pierde credibilitate".

"Şi, cel mai important, acelaşi lucru vi l-au spus şi românii. Cei pentru care trebuie să guvernăm. Peste 83% dintre români spun că direcţia în care merge ţara este greşită. Aproape 90% vor un guvern instalat cât mai repede şi încetarea acestui scandal politic. Oamenii s-au săturat de blocaje, de scandal şi de faptul că nivelul lor de trai s-a deteriorat. Nu mai aveaţi niciun motiv să spuneţi nu. Aşa că aţi inventat altul. Aţi spus că nu votaţi pentru că guvernul nu are susţinere politică. De la cine nu avea susţinere, domnule Bolojan? De la PSD? PSD nu a condiţionat niciodată votul de funcţii, ci de programul de guvernare. De la celelalte partide? Erau la masa negocierilor. Sau singurul om care nu şi-a respectat propriul cuvânt eraţi chiar dumneavoastră?", continuă liderul social-democrat.

Manda vorbeşte şi de marţea trecută, când Bolojan a fost din nou la consultări, tot de "bună-credinţă", tot pentru "binele acestui popor", şi a declarat că este dispus să voteze un Guvern PSD.

"Şi, din nou, v-aţi schimbat poziţia. Asta după ce aţi repetat, zile la rând, prin toate studiourile, că PSD şi Sorin Grindeanu trebuie să îşi asume guvernarea. Şi ce credeţi, domnule Bolojan? PSD şi-a respectat poziţia pe care o anunţase încă de la primele consultări. Domnul Sorin Grindeanu a anunţat după consultări că PSD, la fel ca prima dată, este pregătit să preia guvernarea. PSD şi-a respectat cuvântul. Ce aţi făcut dumneavoastră a doua zi, domnule Bolojan? Aţi schimbat din nou condiţiile. În numai câteva ore, aţi abandonat tot discursul pe care l-aţi susţinut în ultimele săptămâni. Aţi mers repede la Palatul Cotroceni şi aţi propus o rotativă. Adică, mai pe înţelesul tuturor, i-aţi cerut domnului preşedinte să nominalizeze un alt guvern - tot al dumneavoastră. Şi cu ce voturi îl veţi trece prin Parlament? Tot cu voturile PSD? Cu voturile acelui PSD căruia, până ieri, îi cereaţi să îşi asume guvernarea şi pe care astăzi îl chemaţi din nou să vă voteze? Cum puteţi cere din nou votul PSD, după ce PSD a spus foarte clar că nu votează un guvern din care nu face parte? Cu nişte voturi care vă sunt bune doar atunci când vă servesc interesul?", mai scrie Claudiu Manda.





În opinia sa, există un tipar pe care românii îl văd deja la Ilie Bolojan - de fiecare dată cere ceva, iar când ceilalţi acceptă, schimbă condiţiile şi spune că este vina lor.

"De ce continuaţi să îi minţiţi pe români? De ce nu le spuneţi direct că vreţi un singur lucru? Nu un parteneriat între partide, ci dreptul de a decide singur. Aţi făcut asta în relaţia cu partidele. Aţi făcut-o la guvernare, unde ne-aţi ameninţat cu demisia ori de câte ori lucrurile nu ieşeau cum voiaţi dumneavoastră. Aţi făcut-o şi în partid, fluturând demisia celor care nu au fost de acord cu dumneavoastră. Cum puteţi pretinde ca toate partidele din coaliţie să facă doar ce vreţi dumneavoastră? Cine vă mai poate crede? Cum poate cineva să negocieze cu dumneavoastră dacă ceea ce spuneţi luni nu mai este valabil marţi?", îi transmite secretarul general al PSD.

PSD îşi respectă cuvântul, argumentează Manda, şi arată că, încă de la primele consultări, poziţia PSD a fost că România are nevoie cât mai repede de un Guvern stabil.

"Spre deosebire de dumneavoastră, PSD îşi respectă cuvântul! Încă de la primele consultări, PSD a avut o singură poziţie: România are nevoie cât mai repede de un guvern stabil. Singura preocupare a PSD a fost programul de guvernare şi măsurile pentru români. Cine trebuie să vă mai explice că orice zi în care România nu are un guvern cu puteri depline este o zi în care pierdem bani din PNRR, investiţii, credibilitate şi şansa de a avansa în proiecte strategice precum aderarea la OCDE? Şi încă ceva, domnule Bolojan... Nu vă deranjează că aţi ajuns să staţi la Palatul Victoria din mila lui George Simion?", mai scrie Manda.