Decizia vine într-un moment dificil pentru Gucci, principalul brand al grupului Kering. Vânzările mărcii s-au înjumătăţit în ultimii trei ani, afectând marjele şi determinând grupul să închidă zeci de magazine. Designerul Demna, care şi-a prezentat vineri cea mai recentă colecţie la Milano, trebuie să găsească un echilibru între produse inovatoare şi controlul costurilor.

Pantofi de 800 de euro, fabricaţi în China

Modelul Drip, descris de Gucci drept primul sneaker creat de Demna pentru marcă, a fost lansat luna trecută în cadrul colecţiei Primavera. Pantoful este fabricat în China şi costă aproximativ 800 de euro în Europa şi 1.000 de dolari în SUA, fiind mai ieftin decât multe dintre celelalte modele Gucci, dar rămânând în segmentul de lux.

Drip are un design fără şireturi şi este realizat din nailon, pânză sau piele întoarsă. Un al doilea model fără şireturi din aceeaşi colecţie, realizat din piele, poartă de asemenea eticheta ”Made in China”. Toţi ceilalţi pantofi Gucci pentru care site-ul companiei indică ţara de origine sunt fabricaţi în Italia.

Gucci susţine că alegerea producătorului chinez a fost determinată de cerinţele tehnice ale modelelor. Compania a afirmat că Italia va rămâne ”întotdeauna în centrul modelului de producţie şi al identităţii Gucci”, dar că furnizorul selectat dispune de competenţele tehnologice şi capacităţile necesare pentru standardele de performanţă şi calitate urmărite. Un purtător de cuvânt a precizat că nu există planuri mai ample de mutare a producţiei Gucci în afara Italiei.

Analiştii avertizează asupra imaginii Gucci

China este unul dintre marile centre mondiale de producţie a pantofilor sport, iar producătorii săi au o reputaţie solidă în rândul mărcilor de masă şi premium. În cazul Gucci, însă, unii analişti consideră că renunţarea la eticheta ”Made in Italy” pentru aceste produse ar putea afecta poziţionarea de lux a mărcii.

”Credem că acest lucru creează o posibilă tensiune între provenienţa produselor şi poziţionarea de lux pe care Gucci încearcă să o recâştige”, au afirmat analiştii Berenberg. Consultantul Simon Whitehouse a fost şi mai categoric: ”Made in China nu dă bine”.

În paralel, Gucci a început să reducă preţurile pentru un număr limitat de produse, inclusiv în China, în încercarea de a recâştiga cotă de piaţă, au declarat pentru Reuters două surse din cadrul Kering. Analista Barclays Carole Madjo a afirmat că aceste reduceri au surprins unii investitori, iar produsele fabricate în China ar putea alimenta şi mai mult dezbaterea privind raportul dintre preţurile Gucci şi valoarea percepută a mărcii.