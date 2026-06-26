Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat vineri seară că partidul său, împreună cu USR și UDMR, l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, dar propunerea nu a fost agreată în discuția de la Palatul Cotroceni.

„Astăzi, Partidul Național Liberal și-a prezentat soluția pentru a avea un nou guvern. Împreună cu USR și UDMR, l-am propus pe Siegfried Mureșan premier. Un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete. Nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni”, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj public postat vineri seară.

„Nu vom accepta să-l susținem necondiționat pe Sorin Grindeanu”

Liderul liberal a declarat că PNL nu va susține necondiționat un guvern condus de Sorin Grindeanu și că acest lucru a fost spus clar în discuțiile cu președintele Nicușor Dan. „Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit”, a transmis Bolojan.

Bolojan a explicat că PNL nu a promis „un cec în alb” pentru Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie privind învestirea unui guvern. „Or, am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire”, a adăugat Bolojan.

PNL rămâne consecvent, nu blochează

Bolojan a subliniat că PNL nu blochează formarea unui guvern, ci rămâne consecvent în principiile sale. „PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează”, a concluzionat liderul liberal.

Mesajul lui Ilie Bolojan vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat vineri seară că discuțiile cu liderii fostei coaliții de guvernare au dus la un nou blocaj politic. PNL, USR și UDMR l-au propus-o pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, dar această variantă nu a fost acceptată de președinte, care continuă să susțină ideea unui guvern minoritar susținut de PSD.

PNL: „PSD este ultimul partid care poate vorbi despre stabilitate sau responsabilitate publică”

Și PNL a emis vineri seară un comunicat, în care centralizează un adevărat rechizitoriu la adresa social-democraților.

Liberalii transmit că nu acceptă „lecții despre responsabilitate de la cei care au aruncat România în criză”.

„PSD este ultimul partid care poate vorbi despre stabilitate sau responsabilitate publică. Tot PSD, alături de AUR, a dărâmat un guvern stabil și funcțional, nu din grijă pentru români, ci pentru că acel guvern devenise o amenințare reală pentru rețelele lor de influență și privilegiile construite în ani de clientelism”, se arată în comunicat.

Liberalii susțin că PSD nu a putut accepta „ideea unui prim-ministru necontrolat de el” și că, în loc să respecte regulile unei coaliții asumate, a ales destabilizarea. „A orchestrat un puci politic, mizând pe subordonarea sau ruperea PNL. A fost un calcul cinic și toxic, care a eșuat”, afirmă PNL.

De asemenea, partidul acuză PSD că a încălcat protocolul coaliției semnat acum un an. „A rupt înțelegerea și a dărâmat guvernul exact în perioada în care PNL se afla la conducerea executivului, cu aproape un an înainte de termenul stabilit pentru rotație. Cu alte cuvinte, PSD a demonstrat că pentru ei semnătura pe un acord nu valorează nimic atunci când interesul de partid cere altceva.”

PNL mai precizează că PSD „vrea puterea, controlul și accesul la resurse, dar fără responsabilitatea guvernării. Vrea influență fără asumare. Vrea decizie fără răspundere. De aceea se ascunde în spatele unor intermediari și al unor trădări politice convenabile.”

„De 50 de zile, de când a dărâmat guvernul prin moțiune de cenzură, PSD refuză să își asume guvernarea. În schimb, a preferat să prelungească blocajul și să adâncească instabilitatea. Au provocat criza, apoi s-au prefăcut că vin cu soluții.”

Liberalii subliniază că PSD este izolat în raport cu partidele pro-europene. „Nu are capacitatea de a construi parteneriate solide și nici forța parlamentară de a pretinde că poate dicta singur direcția țării. PNL, USR și UDMR au împreună o reprezentare parlamentară mai puternică.”

Mai mult, acuză PNL, „PSD a blocat din primul moment orice discuție serioasă. A venit la masă cu pretenția absurdă de a primi susținerea partidelor pro-europene fără condiții, fără negocieri reale și fără asumarea unui acord clar. Cu alte cuvinte, a cerut încredere fără garanții și putere fără responsabilitate.”

În final, PNL transmite că „România are nevoie de seriozitate, predictibilitate și parteneri care respectă cuvântul dat. Nu de jocuri de culise, șantaj politic și calcule de partid făcute pe spatele românilor.”