"I-am primit pe Siegfried Mureşan şi Ilie Bolojan la sediul USR pentru o discuţie despre priorităţile pentru România", a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Fritz arată că "propunerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureşan premier, este o propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză".

"Sperăm că vom primi susţinere pentru ea - pentru că oamenii din această ţară vor o Românie modernă, vor să vadă reforme, instituţii puternice şi vor ca munca lor să fie respectată", subliniază liderul USR.

PNL, USR şi UDMR îl propun pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României.

"Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene", a afirmat Ilie Bolojan, preşedintele PNL, referitor la Mureşan.

Siegfried Mureşan a declarat că are experienţă în ceea ce priveşte "urgenţele României" şi că vrea un guvern "pro-european prin acţiune, nu prin declaraţii".

"Ştim exact ce e de făcut pentru a încheia cu succes PNRR", a adăugat el.