Întrebat la Digi FM care este omul pe care „nu-l mai crede deloc în politica românească”, Bolojan a evitat să ofere nume concrete, însă și-a îndreptat criticile către ”conducerea Partidului Social Democrat”.

„Nu mă apuc să vă dau nume, dar unul din lucrurile care m-au surprins în aceste 10 luni este lipsa de responsabilitate. Lipsa de responsabilitate a oamenilor din conducerea Partidului Social Democrat, în primul rând”, a declarat Ilie Bolojan.

Fostul premier a descris o atmosferă tensionată în timpul discuțiilor politice și a susținut că înțelegerile stabilite în cadrul întâlnirilor erau contrazise aproape imediat prin informații apărute în spațiul public.

Bolojan: „Apar lucruri total diferite”

Ilie Bolojan a afirmat că mesajele transmise public după discuțiile dintre liderii politici erau adesea diferite de cele convenite în privat.

„Gândiți-vă că te întâlnești cu niște oameni într-o încăpere, stabilești anumite lucruri și în minutele următoare sau în timpul discuțiilor - pe surse, pe presă, coordonate din dintre cei care sunt în interior sau de oameni care sunt într-o zonă de comunicare - apar lucruri total diferite”, a spus premierul demis de o moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR.

Fostul șef al Guvernului a continuat seria criticilor și a susținut că schimbările de poziție apăreau foarte rapid, inclusiv de la o zi la alta.

„Totuși, treci peste asta. În care, seara, poziționările sunt din nou total diferite, în care atacurile sunt pe turnantă, vin din toate părțile, minciunile continuă fără niciun fel de rezervă, și a 2-a zi te întâlnești cu oameni care se comportă exact ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a declarat Bolojan.

„Asta m-a surprins. Eu nu eram obișnuit cu un astfel de comportament”

În opinia lui Ilie Bolojan, astfel de comportamente afectează nu doar relațiile dintre partide, ci și încrederea cetățenilor în întreaga clasă politică.

„Nu poți să construiești încredere cu asemenea atitudine. Și, de aia, nu-i de mirare că, dacă noi, cei din lumea politică, nu construim între noi relații de încredere și nu ne comportăm corespunzător, cetățenii țării noastre își vor recâștiga încrederea în noi. Este exclus așa ceva”, a afirmat fostul premier.

Bolojan a mai spus că experiența ultimelor luni l-a surprins, mai ales pentru că nu era obișnuit cu astfel de practici în relațiile politice.

„Asta, asta m-a surprins. Și eu nu eram obișnuit cu un astfel de comportament, pentru că dacă promit cuiva ceva și nu mă țin de cuvânt, am un disconfort pur și simplu fizic când mă întâlnesc cu cineva dacă nu fac asta”, a declarat el.

Acuzații la adresa PSD: „Minciuna fără niciun fel de rezerve”

Una dintre cele mai dure afirmații făcute de Ilie Bolojan a fost față de ceea ce el numește „minciuna fără niciun fel de rezerve” în politică.

Prim-ministrul demis a spus că înțelege tendința politicienilor de a evita subiectele nepopulare sau de a transmite mesaje optimiste, însă consideră că există o limită care nu ar trebui depășită.

„Și eu am crezut că oamenii tratează lucrurile responsabil. De asemenea, un alt lucru este minciuna fără niciun fel de rezerve. Bun, în politică, în general, ai vrea să dai vești bune, putem accepta asta și să fugi oare cumva de veștile care sunt proaste. Dar să minți cu nerușinare e ceva care sigur nu mi-am imaginat că poate să fie o a doua natură a unor oameni”, a mai declarat Ilie Bolojan.