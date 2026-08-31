Din acest motiv, spune liberalul, PSD a ajuns să bată din uşă în uşă şi „să cumpere” parlamentari „la bucată”, relatează News.ro.

Alexandru Muraru a scris, luni, pe Facebook că liderului PSD, Sorin Grindeanu, nu îi ies calculele pentru formarea unei noi majorităţi, iar el să fie premier.

”Grindeanu ar vrea să fie premier, dar nu prea îi ies calculele. A recunoscut chiar el, astăzi. PSD nu are voturile necesare pentru a forma un nou Guvern. PSD a ajuns să bată din uşă în uşă, să cumpere la bucată orice parlamentar care încă nu a simţit pe pielea lui ce înseamnă cuţitul trădării băgat în spate”, a afirmat Muraru.

Liberalul a adăugat că Nicuşor Dan nu are decât să-l nominalizeze pe Grindeanu şi ”să susţină un guvern dependent de sprijinul AUR, negociat în spatele uşilor închise”.

”PNL nu va participa la această mascaradă. PNL şi-a prezentat soluţia şi direcţia este clară. România are nevoie de un Guvern reformist şi stabil, capabil să ia decizii dificile şi să ducă mai departe angajamentele asumate”, a precizat Alexandru Muraru.

El a afirmat că liberalii nu vor vota un guvern PSD, motivând că PNL nu poate susţine revenirea la guvernare a unui partid care a blocat reforme esenţiale, a contribuit la deteriorarea situaţiei financiare a ţării şi a susţinut, alături de AUR, modificări ale unor reforme din PNRR care au fost ulterior declarate neconstituţionale.

”PSD nu poate cere acum votul PNL după ce a folosit majoritatea parlamentară pentru a bloca tocmai reformele de care România are nevoie”, a adăugat Muraru.

Conducerea PSD a adoptat, la Consiliul Naţional de la Sinaia, o rezoluţie, intitulată:

”Asumarea responsabilităţii guvernării de către Partidul Social-Democrat”, care prevede că PSD va susţine formarea unui guvern minoritar social-democrat sau un guvern politic construit în jurul PSD şi nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte.

Grindeanu, dispus să își asume funcția de premier

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Sinaia, că el este dispus să îşi asume funcţia de prim-ministru, însă a subliniat faptul că preşedintele este cel care face desemnarea şi, în funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare.

Potrivit liderului PSD, președintele Nicușor Dan ar putea face o desemnare de premier chiar în zilele următoare.