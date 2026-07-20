El a explicat, luni, într-o conferință de presă, că în Parlament există patru proiecte de lege din cele şase restante, referitoare la PNRR.

"În continuare, legea salarizării şi legea integrităţii nu au fost depuse la Parlament", a spus liderul PSD.

În ceea ce priveşte proiectele existente, Grindeanu a spus că PSD adoptă o poziţie favorabilă pentru anumite legi.

"Legea privind modificarea Codului Administrativ este ok şi o susţinem. Legea privind sistemul de recompensare a performanţei pentru angajaţii din ANAF şi Vamă este ok şi o susţinem. Legea privind privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire, care a picat în iunie la Senat, aşa cum bine ştiţi, din lipsă de voturi, o susţinem în forma care conţine amendamentele depuse de PSD şi UDMR", a detaliat preşedintele Camerei.

PSD susţine Codul Urbanismului cu anumite condiţii

El a adăugat că PSD susţine Codul Urbanismului cu anumite condiţii.

"Codul Urbanismului este ok şi îl susţinem, dar cu menţiunea că pentru Bucureşti autorizaţiile de construire trebuie să treacă la Primăria Generală conform referendumului, dar mandatul următor. Nu suntem de acord să susţinem acest demers acum, când în funcţia de Primar General se află un om care este anchetat de DNA tocmai pentru că ar fi luat şpagă ca să dea autorizaţie", a afirmat Grindeanu.

Grindeanu a arătat că toate aceste patru legi însumează însumează peste 3 miliarde de euro, bani pe care România îi poate folosi pentru a continua construcţia de autostrăzi, spitale şi şcoli. El a anunţat că este exclus ca PSD să voteze proiectul legii salarizării în forma actuală.

Grindeanu: ”Propun să înfiinţăm, dacă vreţi, o comisie de criză”

”Având în vedere toate aceste aspecte şi multe alte lucruri urgente care ţin de administrarea curentă a ţării, lansez o invitaţie către toate grupurile parlamentare. Propun să înfiinţăm, dacă vreţi, o comisie de criză la nivelul Parlamentului, care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României - şi unele dintre ele le-am enumerat mai devreme, în afară de PNRR. Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui, alături de legile din pachetul PNRR, tematica principală pentru a fi susţinute în această sesiune extraordinară, organizată cât mai curând posibil.

Indiferent de opţiunile politice, cei aleşi în Parlament au datoria de a elabora sau de a colabora pentru elaborarea şi adoptarea reglementărilor urgente pentru deblocarea funcţionării statului şi pentru protejarea intereselor celor care i-au votat. Această comisie de criză ar putea să funcţioneze în mod normal, dacă şi ceilalţi sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcţional cu puteri depline", a transmis liderul PSD.

”Am o problemă cu anumiți lideri AUR, care au o problemă de credibilitate”

Întrebat de jurnaliști dacă și ”parlamentarii extremiști” sunt bineveniți în această comisie de criză, Grindeanu a răspuns afirmativ.

Reporter: Parlamentarii extremiști sunt bineveniți în această comisie de criză?

Sorin Grindeanu: ”Am spus că voi înainta această propunere către toți. Toate grupurile parlamentare sunt membri ai Parlamentului.”

Reporter: Și atunci vă mai întreb, parlamentarii extremiști au fost buni în a da jos un guvern, dar nu mai sunt buni pentru că n-au fost de acord cu o altă formulă de guvernare?

Sorin Grindeanu: ”Nu, dar nu așa se pune ... problema.”

Reporter: Vă rog să mă ajutați să înțeleg cine sunt acești parlamentari extremiști și când apelează la ei partidele parlamentare prooccidentale.

Sorin Grindeanu: ”Eu lansez invitație pentru toată lumea pentru a face parte din acest comitet de criză. Eu nu critic pe românii care i-au votat sau au votat anumite partide să intre în Parlament. Dar pot să decid pentru PSD exclusiv cu cine pot să fac alianțe sau nu. Și tocmai v-am explicat acest lucru. Dar atâta timp cât în Parlamentul României, prin voința românilor, prin vot, au intrat partide, să spunem, de acest tip, eu n-am de ce și n-am niciun motiv să critic. E voința românilor. Dar pot să decid pentru PSD cu cine fac alianțe sau nu. Simplu.”

Reporter: De acord. Atunci vă întreb altfel. Dumneavoastră nu sunteți de acord cu caracterul unor parlamentari extremiști care își schimbă punctul de vedere odată ce intră și ies dintr-o sală de plen?

Sorin Grindeanu: ”Nu, nu mă puneți să fac caracterizări personale, dar pot să spun și repet că - și-am spus și mai devreme - că am o problemă cu anumiți lideri AUR, care au o problemă de credibilitate, din perspectiva mea, și care, cum să spun odată, votează ca Bolojan să plece acasă, dar totodată, prin acțiunile pe care le fac, îl țin pe Bolojan, așa cum am spus, pe perfuzii. Dar e treaba lor, nu e treaba mea”.