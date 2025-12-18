USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei

Stiri Politice
18-12-2025 | 09:24
radu miruta
Agerpres

USR vrea să-l mute pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul său ar urma să fie propus senatorul Irineu Darău. Deciziile partidului vin după demisia lui Ionuț Moșteanu de la vârful MapN.

autor
Adrian Popovici ,  Teodora Suciu

USR vrea să-l mute pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul său ar urma să fie propus. Deciziile partidului vin după demisia lui Ionuț Moșteanu de la vârful MapN.

Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat joi dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Pe ordinea de zi se află un punct unic, validarea propunerilor pentru ministerele de apărare și economie.

Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, este propus senatorul Irineu Darău.

„Propunerea lui Radu Miruță pentru Ministerul Apărării este una firească având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar și în contextul implicării sale directe și consistente în implementarea Programul SAFE în România, program de înzestrare a Armatei cu interacțiune între Ministerul Apărării și industria națională de apărare de la Ministerul Economiei”, transmite USR.

Citește și
coalitie
Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate. Ca vicepremier, mă voi asigura că proiectele pe care le-am început la Ministerul Economiei își urmează foaia de parcurs pe care am gândit-o. Mă simt onorat de această nominalizare și sper să pot arăta că fac treabă bună pentru România, indiferent de sigla instituției pe a cărei poartă intru”, a declarat Radu Miruță.

La rândul său, Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale, lucrând pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic, transmite USR. Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte și echipe, precum și colaborarea cu clienți internaționali de anvergură. Din 2020, este senator de Brașov.

„Sunt onorat și responsabilizat de încrederea pe care colegii din USR mi-o acordă. Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români”, a declarat Irineu Darău.

Vești bune pentru turiști: Cinci pasaje vor fluidiza traficul pe drumul dintre stațiuni, în zona Eforie Nord

Sursa:

Etichete: mapn, ministerul Apararii, Radu Miruţă ,

Dată publicare: 18-12-2025 09:20

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Dominic Fritz devine român. Liderul USR depune astăzi jurământul
Stiri actuale
Dominic Fritz devine român. Liderul USR depune astăzi jurământul

Primarul Timişoarei Dominic Fritz, lider USR, depune joi jurământul de credinţă faţă de România, la peste o lună de când anunţa că a fost admis la proba de interviu pentru obţinerea cetăţeniei române.

Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD
Stiri Politice
Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

PSD a încălcat protocolul coaliției de guvernare. O spun la unison partenerii de la PNL, USR și UDMR. Tonul l-a dat Kelemen Hunor, care le-a reproșat acest lucru social-democraților, după ce au votat moțiunea simplă împotriva Ministrului Mediului.

USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice încălcarea protocolului de coaliție
Stiri actuale
USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice încălcarea protocolului de coaliție

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă luni seară că Diana Buzoianu nu pleacă din funcţia de ministru, chiar dacă PSD şi AUR au votat cot la cot moţiunea simplă din Senat.

Recomandări
Sindicatele protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților
Stiri actuale
Sindicatele protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților

Sindicatele anunţă organizarea unei manifestaţii publice, pentru a solicita implicarea Preşedinţiei în medierea conflictului dintre confederaţiile sindicale şi Guvern, ”în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai”.

Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție
Stiri Economice
Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

Salariul minim pe economie ar putea crește de la 1 iulie 2026 cu 300 de lei brut. Asta la schimb cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru marile companii.

Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina. Gestul care ar putea costa serios Rusia
Stiri externe
Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina. Gestul care ar putea costa serios Rusia

Se va discuta inclusiv despre finanțarea Ucrainei pentru următorii 2 ani, dar și despre securitatea energetică și combaterea amenințărilor rusești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Decembrie 2025

47:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28