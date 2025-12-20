Una dintre figurile proeminente ale PNL Prahova, Bogdan Nica, a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie

20-12-2025 | 08:58
Bogdan Nica
Fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Bogdan Cristian Nica, a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie.

Cristian Matei

În acelaşi dosar, înscris pe rolul Tribunalului Prahova, sunt inculpaţi şi directorul economic al spitalului, precum şi un om de afaceri şi firma acestuia care se ocupă cu furnizarea de echipamente medicale.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, citat de News.ro, joi, 18 decembrie, pe rolul Tribunalului Prahova a fost înscris un dosar care are ca obiect ”infracţiuni de corupţie” şi în care a fost trimis în judecată fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Bogdan Cristian Nica.

De profesie medic, Bogdan Nica este una dintre figurile proeminente ale PNL Prahova. El a fost candidatul partidului la alegerile locale trecute pentru funcţia de primar al municipiului Ploieşti, pierzând în faţa unui candidat independent.

În trecut, Nica a fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

În acelaşi dosar a fost deferit justiţiei şi Mihăiţă Sorin Iordache, directoe economic la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Constantin Andreoiu” din Ploieşti.

Inculpat în dosar este şi omul de afaceri Dumitru Alexandru Bucur şi firma acestuia, Velmed International SRL.

SC Velmed International este o firmă înregistrată în Bucureşti şi are o cifră de afaceri de zeci de milioane de lei, furnizând echipament medical.

Sursa: News.ro

