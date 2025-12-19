Președintele PSD, Sorin Grideanu, îl sfidează din nou pe Ilie Bolojan: ”Nu ştiu ce are în cap când spune aceste lucruri”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, chiar dacă PNL acuză încălcarea protocolului coaliției de guvernare dintre PSD, PNL, USR și UDMR.

Grindeanu a declarat că social-democraţii nu vor fi încurcaţi ”de o hârtie” precum protocolul coaliţiei şi a adăugat că poate trebuie facute ”pârghii mai bune”, ca atunci când avem un ministru care ”face un management prost, cum e cel de la Mediu”, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine.

”Nu ştiu ce are în cap când spune aceste lucruri, dar poate facem pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine. Fiindcă, în acest moment, suntem în această situaţie. Avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa, care a avut un vot în Senat pe o moţiune, care, eu cred că nu mai poate continua. Nu avem pârghii în protocol prin care să reglăm aceste lucruri, ceea ce nu e în regulă. Şi, eu cred că e cazul să lăsăm la o parte orgolii politice, să propunem oameni care să ocupe funcţii în guvern care ştiu ce au de făcut, şi nu să se specializeze la locul de muncă, şi să înveţe să fie ministru după ce au depus jurământul, aşa cum e la Mediu, şi, după aceea, lucrurile, sigur, vor merge mai bine”, a răspuns Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Preşedintele PSD a fost întrebat la Buzău cum comentează faptul că premierul Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în şedinţa BPN, că va cere în ianuarie în coaliţie renegocierea protocolului şi aplicarea unor sancţiuni dacă protocolul va fi încălcat.

”Mai spun o dată, dacă ar fi să votăm în fiecare săptămână, în fiecare zi, o moţiune, aşa cum s-a votat în Senat, împotriva doamnei Buzoianu, o să o facem. Pentru că nu o să ne încurce o hârtie, atâta timp cât, în partea cealaltă, am avut peste 100.000 de oameni fără apă. Iar, incompetenţa unui ministru nu stă într-un protocol de acest tip. Nu o să pun în balanţă niciodată aceste lucruri, în acest mod”, a menţionat Grindeanu.

El a confirmat că situaţia moţiunii simple pe Mediu va conta în analiza pe care Partidul Social-Democrat o va face la finalul lunii ianuarie, privind rămânerea la guvernare.

Recent, moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu - inițiată de partidul AUR - a fost adoptată de Senat cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deşi fac parte din aceeaşi coaliţie de guvernare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













