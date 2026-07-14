„Alegerile parlamentare anticipate nu sunt o excepţie în Europa.Doar în ultimii cinci ani, 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene au organizat alegeri parlamentare anticipate, inclusiv cele mai mari state membre – Franţa, Germania, Italia şi Spania”, a scris, marţi, pe Facebook, Siegfried Mureşan.

Acesta precizează că acestor state se adaugă Marea Britanie şi Republica Moldova.

„Alegerile anticipate sunt un mecanism democratic pentru situaţiile în care o criză politică nu mai poate fi depăşită prin formulele parlamentare existente. În astfel de momente, într-o democraţie funcţională, o opţiune poate fi întoarcerea la cetăţeni”, a explicat liberalul.

Scenariul alegerilor anticipate, luat în calcul de tot mai mulți lideri politici

Preşedintele Nicuşor Dan nu exclude declanşarea alegerilor anticipate, dar precizează că acestea nu reprezintă ceva ce îşi doreşte. Nicuşor Dan consideră că acest scenariu este foarte puţin probabil în acest moment, pentru că lucrurile nu ar fi cu mult diferite în privinţa componenţei Parlamentului.

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, afirmă că alegerile anticipate pot reprezenta o soluţie în situaţia în care partidele politice nu vor găsi „înţelepciunea şi responsabilitatea” pentru învestirea unui guvern.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, despre alegerile anticipate, că este un scenariu pe care nu poate să-l excludă niciodată, este pe masă, iar dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an.

„Să nu credeţi că PSD rămâne doar pe post de încasatorul de sac de box”, a mai spus Grindeanu, arătând că vor intra în alegeri pe bază de reciprocitate astfel că, dacă USR şi PNL au decizii prin care spun că nu mai fac majorităţi cu PSD, evident vor avea şi ei acelaşi lucru.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că la consultările de la Palatul Cotroceni s-a discutat despre alegerile anticipate, dar, din ceea ce vede, am avea un Parlament unde pe primul loc ar fi AUR şi ar fi greu de evitat să dai şansa lor să formeze un guvern. Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că sunt zero şanse să existe un nou guvern până la finalul lunii iulie pentru că nu are de unde să vină o majoritate. Fritz a adăugat că o soluţie în faţa acestui blocaj politic o reprezintă alegerile anticipate.

Liderii AUR au cerut de mult organizarea de alegeri anticipate.