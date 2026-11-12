„Mi-am înaintat demisia din funcţia de subprefect al judeţului Argeş! Astăzi, Guvernul a confirmat eliberarea din funcţie. La acest moment, judeţul nu mai are nici prefect, nici subprefecţi. Plecarea mea ar fi trebuit să vină la pachet cu numirea unei conduceri a Instituţiei Prefectului judeţului Argeş. Lucru care nu s-a întâmplat şi pe care nu îl consider în regulă. Am aşteptat peste trei săptămâni să se întâmple acest lucru. Situaţia interimatului nu se putea prelungi la nesfârşit”, a anunţat, joi după-amiază, Dragoş Predescu, potrivit News.ro.

Acesta a transmis PSD Argeş o „somaţie publică”, solicitând social-democraţilor „să îşi desemneze prefectul şi să nu lase judeţul descoperit”.

„Guvernul trebuie să numească o conducere cu puteri depline. Pentru că oricine ar prelua atribuţii nu va avea putere de decizie completă. Este o situaţie fără precedent în istoria judeţului!”, a precizat Dragoş Predescu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunţat că atribuţiile subprefectului interimar vor fi preluate de către secretarul general al Prefecturii Argeş.

Cei mai mulţi dintre reprezentanţii PNL în structurile guvernamentale din teritoriu au demisionat la scurt timp după învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, în câteva judeţe reprezentanţii PNL rămânând în funcţie pentru o perioadă de tranziţie.