El a fost întrebat ce va face cu „privilegiaţii” din PNL, dându-i-se ca exemplu un articol apărut recent într-o publicaţie din Iaşi, care-l vizează pe preşedintele CJ Botoşani, Valeriu Iftime, în care se susţine că acesta „a fost beneficiar a 80 de milioane de lei din PNRR prin schema bateriilor de 1.000 de euro vândute cu 5.000 de euro”, iar fiul său este „consilier prezidenţial la Nicuşor Dan”, potrivit Agerpres.

„PNL nu asigură protecţie”

„Nu există privilegiaţi în PNL. În condiţiile în care orice om de afaceri, orice companie derulează activităţi economice, trebuie să le desfăşoare conform prevederilor legale. Dacă s-au încălcat prevederi legale, în cazul oricărei afaceri, instituţiile statului trebuie să-şi facă datoria, ANAF şi aşa mai departe. PNL nu asigură protecţie, nu încurajează aceste lucruri şi suntem pentru un tratament economic corect şi echidistant pentru toate companiile din România”, a afirmat Bolojan, într-o conferinţă de presă la sediul PNL.