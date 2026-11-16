Ministrul a susținut că România are peste 2,3 milioane de unități din acest medicament și din alternativele sale generice. Moţiunea simplă va fi depusă miercuri, potrivit iniţiatorilor, scrie News.ro.

Ce au declarat inițiatorii

”O jurnalistă a semnalat absenţa unui medicament pe care l-a căutat prin tot Bucureştiul şi pe care nu a reuşit să-l găsească. Domnul Rogobete a găsit de cuviinţă, în loc să rezolve această problemă, să o facă mincinoasă şi să certe pacienţii oncologici din ţara noastră, care ştiţi că de multe ori au fost în această situaţie nedreaptă, de a nu-şi găsi tratamentul necesar care să le aline durerea cauzată de aceste afecţiuni cronice foarte grave de care suferă”, a spus deputatul USR Diana Stoica, într-o conferinţă de presă, la Parlament.

La rândul lui, Gabriel Andronachie, liderul deputaţilor PNL, a precizat că a constatat că ”domnul Rogobete a predat greaua moştenire domnului Rogobete”.

”Iată, astăzi se confirmă din nou faptul că primul mandat ministerial al domnului Rogobete a fost un dezastru. Nu mai reamintesc aici despre faptul că a promis foarte multe spitale, vreo 24 şi nu s-a realizat aproape niciunul. Nu mai vorbim aici despre faptul că această criză a medicamentelor continuă. De altfel, acesta va fi şi obiectul moţiunii simple”, a arătat Andronache.

”Nu puteam sta nepăsător la ceea ce s-a întâmplat astăzi. Probabil ne urmăresc mii de pacienţi oncologici de pe patul de spital sau de acasă care aşteaptă şi vor o speranţă, pentru că viaţa lor azi a fost dată peste cap de un anunţ iresponsabil al unui ministru care nu are suflet, al unui ministru care nu şi-a înţeles rolul. Ei bine, pentru asta suntem aici, să nu fim de acord cu o astfel de atitudine de dezinteres a unui ministru care jigneşte”, a spus şi liberalul Adrian Cosma.

El a precizat că Alexandru Rogobete ”a jignit mii de oameni, mii de pacienţi oncologici care au speranţa că statul le rezolvă problema şi este un aliat în problema serioasă pe care o au”.

”Domnul ministru Rogobete nu a înţeles că trebuie să iasă din rolul de influencer. El în continuare se crede influencer. Eu am crezut că în perioada din vară cât erau ieşiţi de la guvernare, când tânjea să ajungă înapoi ministru al sănătăţii, era o perioadă în care îşi făcea publicitate, în care făcea opoziţie, să zicem. Dar de o lună este înapoi, în fotoliul pe care l-a lăsat la Ministerul Sănătăţii şi nu a înţeles că este acolo să rezolve probleme. Tot el nu a înţeles că medicina se face cu suflet şi cu medicamente. Ei bine, astăzi, mii de oameni care îşi pun speranţa într-un sistem de sănătate care să fie de partea lor, au primit un răspuns, un nu hotărât şi au fost şi certaţi de către ministrul iresponsabil Rogobete”, a mai arătat Cosma.

”Partidul Naţional Liberal împreună cu USR vor demara acest demers prin care trebuie să-i spunem clar şi apăsat influencerului ministrului Rogobete că trebuie să plece acasă. Asta nu e o jucărie, nu ne jucăm cu vieţile oamenilor şi nu putem accepta o astfel de iresponsabilitate. Într-o lună, de când a revenit la Ministerul Sănătăţii, nu am văzut nicio soluţie la problemele reale din sistemul de sănătate. A avut grijă să-şi protejeze baronii, am văzut un mare anunţ legat de o aşa-zisă platformă care vine să centralizeze nemulţumirile. Ce credeţi că va fi cu acea platformă? Acolo unde se vor sesiza probleme ale baronilor, vor fi secretizate. Dacă vor fi de pe la adversari anumite probleme semnalate, va face circ şi îşi va pune iar vreo 7-8 microfoane, cum face la fiecare ieşire şi vizită prin ţară, să facă spectacol. Nu de spectacol au nevoie pacienţii din România, domnule Rogobete. Au nevoie de soluţii, de responsabilitate. Staţi mai mult pe la Minister şi încercaţi să rezolvaţi problemele”, a completat liberalul.

Ministrul Sănătății și-a cerut scuze

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, duminică după-amiază, că România are peste 2,3 milioane de unităţi din medicamentul Lyrica şi alternativele sale generice.

Oficialul admitea, însă, că pot exista situaţii punctuale în care un anumit medicament nu este disponibil imediat într-o anumită farmacie.

Reacţia acestuia a venit după ce jurnalista Liliana Ruse a reclamat că a dispărut de pe piaţă medicamentul care o ajută după chimioterapie.

Luni, ministrul le-a cerut scuze pe rețelele sociale pacienţilor oncologici care, pe lângă diagnosticul şi tratamentele dificile prin care trec, sunt puşi în situaţia de a se îngrijora şi pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise şi admite că abordarea sa birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie, dar nu aceasta a fost intenţia sa.

Rogobete a anunţat că astăzi a convocat de urgenţă o întâlnire cu reprezentanţii din domeniu, pentru a analiza disponibilitatea medicamentului Lyrica şi a variantelor generice care conţin aceeaşi substanţă activă: pregabalina.

Declarația integrală a ministrului Sănătății: