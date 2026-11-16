În alte locuri, cei care au nevoie de informații de la primării vorbesc cu asistenții virtuali înainte să ajungă la ghișeu.





Holograme în spitale și roboți la primării. Cum ajută inteligența artificială cetățenii

Pacient: „Mă doare un genunchi. La ce cabinet trebuie să ajung?”

Hologramă: „Vă recomand să mergeți la traumatologie.”

În primele trei luni de funcționare, holograma care întâmpină pacienții la spitalul din Buhuși a fost accesată de peste 5.000 de ori.

Constantin Poiană, manager Spitalul Buhuși: „Sistemul a fost gândit să răspundă la toate întrebările lor, atât pe partea de programare, cât și pe partea de corp medical.”

Asistentul virtual a fost implementat din banii spitalului, iar mentenanța costă aproximativ 600 de euro pe an.

Pacientă: „Este de foarte mare ajutor. I-am pus o întrebare, m-a direcționat exact unde aveam nevoie.”

Tânăr: „Am văzut în complexul studențesc un coș de gunoi rupt. Cum pot face sesizare?”

Timi, asistenta virtuală a Primăriei Timișoara: „Pe ce stradă și la ce număr se află coșul în complexul studențesc?”

Timi este asistenta virtuală a Primăriei Timișoara. În nouă luni, a purtat aproape 14.000 de conversații cu peste 4.200 de cetățeni. Printre cele mai frecvente întrebări sunt cele despre taxe și impozite și despre dosarele depuse la primărie.

Andrei Hașaș, student: „Informația e mai centralizată, mai ușor de accesat și e altceva decât să citesc eu printre toate regulile.”

Șerban Raica, student: „Aduce un pas în minus de a contacta un operator sau de a merge direct la ghișeu.”

Sistemul a costat primăria 40.000 de euro. Odată implementat, persoanele care răspundeau la e-mailuri și sesizări au primit alte sarcini în cadrul primăriei.

Paula Romocean, viceprimarul Timișoarei „Informațiile sunt preluate de pe site-ul primăriei, deci nu accesează alte surse. Timi are program non-stop.”

Și la Primăria Baia Mare este în testare un chatbot. L-am rugat să ne spună cine este acum edilul orașului și nu a putut să ne ofere un nume în prima fază.

Situația s-a schimbat în biroul primarului, după câteva teste.

Ioan Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare: „Haideți să vedem. Dacă mă recunoaște...”

Chatbot: „Primarul municipiului Baia Mare este Dăncuș Ioan Doru.”

Ioan Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare: „Cred că l-aș putea boteza Doru. Dar, având în vedere că ar mai putea da și rateuri, am putea să-i spunem și Dorel.”

În acest caz, sistemul a fost dezvoltat de un angajat, din pasiune.