Potrivit Agerpres, cele două partide pregătesc un pol verde progresist de centru-stânga şi au agreat un set de principii pentru o alternativă de guvernare bazată pe justiţie socială, democraţie şi responsabilitate ecologică - a informat SENS, luni, pe pagina sa de Facebook.

"SENS și URSPDF pregătesc un pol verde progresist de centru-stânga pentru alegerile din 2028.

De ani buni suntem guvernaţi pe avarii, adică partidele care pretind că ne reprezintă nu au o viziune pentru România şi nu au un plan dincolo de următoarele alegeri. E clar că nu ne putem baza pe ele să livreze schimbări în mai bine, decât poate pentru ele. Colaborarea cu URSPDF pleacă de la ideile comune pe care le susţinem. Trebuie o reformă a statului şi administraţiei, ceva în profunzime, pentru că instituţiile momentan servesc unor speciali şi le păzesc privilegiile", a declarat preşedintele SENS, Andrei Macsut.

Prioritățile celor două partide: protecţia muncii, accesul la servicii publice de calitate şi distribuirea echitabilă a efortului fiscal

Printre priorităţile colaborării se numără protecţia muncii, accesul la servicii publice de calitate şi distribuirea echitabilă a efortului fiscal. Acordul susţine respectarea statului de drept şi a drepturilor fundamentale, egalitatea de gen, protecţia minorităţilor, caracterul laic al statului, respingerea discriminării şi a autoritarismului.

"Colaborăm cu partenerii noştri de la SENS încă din primăvara 2024 şi am trecut deja prin trei campanii electorale împreună. Atât reforma statului, cât şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor sunt nevoi de bază pentru supravieţuirea democraţiei româneşti şi a direcţiei pro-europene a ţării. Am fost de la bun început aliniaţi în această direcţie şi ne bucurăm să lucrăm împreună mai departe pentru setul de politici publice şi viziunea verde progresistă de care România are nevoie pentru o dezvoltare sustenabilă şi echitabilă şi pentru a-şi găsi cu adevărat locul în marea familie europeană", a afirmat preşedintele URSPDF, Tudor Benga.

Reforma statului vizează combaterea corupţiei şi a clientelismului, transparenţa utilizării resurselor publice şi întărirea controlului democratic asupra instituţiilor, se arată în postare.

În domeniul mediului, cele două partide susţin protejarea ecosistemelor şi a resurselor naturale, soluţiile bazate pe natură şi tranziţia către surse regenerabile de energie, cu sprijin pentru lucrătorii şi comunităţile afectate.

Colaborarea va include propuneri comune de politici publice, campanii tematice, acţiuni publice şi sprijin electoral reciproc.

Organizaţiile locale urmează să coopereze în proiectele convenite de cele două formaţiuni.