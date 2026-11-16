„Cineva vorbește despre extinderea formatului, dar acest lucru nu a fost convenit cu noi”, a subliniat oficialul.

El a menționat că, pentru a include Europa în negocieri, „va trebui să se facă multe” și că cel puțin încă o rundă ar trebui să aibă loc într-un format trilateral.

Emisarul prezidențial american Steve Witkoff a anunțat extinderea formatului de negocieri în urma întâlnirii sale cu Vladimir Putin din 12 noiembrie.

Secretarul de presă al prezidențialului rus, Dmitri Peskov, a confirmat că Moscova nu se opune participării europene, dar a menționat că o „decizie reală” privind implicarea lor ar putea fi luată odată ce Kremlinul „va înțelege adevăratele lor intenții și dorința de a contribui la procesul de pace”.

Ministerul rus de Externe a susținut că problema participării europene la negocieri nu a fost deloc ridicată în timpul întâlnirii lui Putin cu Wittkoff.

Rusia, Ucraina și Statele Unite au confirmat că negocierile vor continua. Rămâne neclar când va avea loc exact următoarea rundă.

Europa și-a ales deja reprezentanții pentru negocieri. Aceștia vor fi consilieri pe probleme de securitate națională din cinci țări - Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Polonia - precum și consilierul UE pe probleme de securitate națională.