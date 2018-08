Tomac: Dragnea a pierdut contactul cu realitatea. Se crede Ceauşescu

Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, a declarat miercuri că liderul PSD, Liviu Dragnea, care susţine că s-a încercat asasinarea lui, "a pierdut contactul cu realitatea".

"Liviu Dragnea se crede Ceauşescu. Aşa cum pe Ceauşescu au vrut să îl îndepărteze 'agenturili străine', lui Dragnea i-a pus ochi răi 'un om foarte celebru în lume'. Scenariul se repetă... Deja s-a creat o monstruoasă coaliţie a celebrităţilor mondiale pentru debarcarea sau chiar eliminarea fizică a mult mai cunoscutului Liviu Dragnea din Teleorman. Se pare ca deţinătorul adevărului absolut, al treilea om în statul român şi preşedinte al partidului de guvernământ, a pierdut contactul cu realitatea şi, în disperare de cauză, dă drumul întregii sale imaginaţii pentru a convinge că fără el nu se poate întâmpla nimic bun în România. Adevărul este că, la fel ca Nicolae Ceauşescu, Liviu Dragnea nu are nevoie de niciun ajutor pentru a se auto-elimina din politica românească", a scris Tomac, pe Facebook.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi că, anul trecut, asupra sa a avut loc o tentativă de asasinare.

Întrebat la Antena 3 dacă se doreşte să fie omorât, dacă este ameninţat cu moartea şi dacă are informaţii că s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a declarat: "Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. (...) Au venit patru străini în România, au fost cazaţi la Athenee Palace, din ceea ce mi s-a spus, şi au stat trei săptămâni aici. Mă rog, am scăpat, dar asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau o să-mi iau pază".

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer