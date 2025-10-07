Tanczos Barna: Susțin reforma administrativă, dar fără desființarea comunelor și orașelor

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi seară, că este de acord cu reforma administrativă, dar nu cu desfiinţarea primăriilor, pentru că acestea au dezvoltat o identitate locală.

Vicepremierul UDMR crede că se poate face o altfel de organizare a activităţii derulate de primării, o eventuală comasare a serviciilor specifice pe care fiecare le derulează, cum ar fi urbanism, contabilitate, fond funciar.

”Eu sunt de acord cu reforma administrativă, dar nu în sensul desfinţării comunelor sau oraşelor sau alipirii unor comune de dragul de a face reformă. Cred că în sistemul administraţiei locale există deja câteva posibilităţi de aducere sub aceeaşi umbrelă a unor servicii care să fie prestate pentru mai multe primării, pentru micro regiune, de exemplu”, a declarat, marţis eară, la TVR Info, vicepremierul Tanczos barna.

Acesta a explicat că activitatea de urbanism – pe care o are fiecare primărie, ar putea fi gestionată de către o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, la fel şi alte activităţi specifice – contabilitate, problemele de fond funciar, evidenţa persoanelor şi chiar aspectele sociale.

”Din punctul nostru de vedere, al UDMR, este o alternativă la o reformă administrativă, aşa cum propun alţi colegi din coaliţie, de desfinţare a primărilor. După ce trecem de acest prim hop cu reducerea cheltuielilor, cred că aceasta este provocarea cea cea mai mai mare, să găsim soluţii de reformă care nu distrug tot ce înseamnă comunitate locală”, a mai declarat vicepremierul.

Potrivit acestuia, ”vrând, nevrând, aceste primării, aceste comune şi-au dezvoltat o identitate, o cultură locală, o apartenenţă de o comunitate”.

”Eu nu cred că le vrei toate distruse de dragul de a spune, «domnule, am rezolvat mare lucru». N-am rezolvat mare lucru, chiar dacă le desfinţăm pe cele care sunt sub, nu ştiu, 1.500 de cetăţeni, parcă ceva de genul au propus unii în Parlament”, a mai declarat vicepremierul.

