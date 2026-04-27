“Ori rămânem la guvernare într-o coaliție pro-europeană, ori mergem în opoziție”, le-ar fi spus Grindeanu celor din conducerea PSD, potrivit surselor.

“Moțiunea este singura acțiune comună”, ar fi afirmat președintele PSD.

Reacția sa vine la scurt timp după ce foștii parteneri de guvernare, cei din PNL, au acuzat că ”prin parteneriatul cu extremiștii AUR, Grindeanu și PSD intră oficial în marea familie a antieuropenilor”.

De altfel, în luna martie a acestui an, Grindeanu a afirmat că ”PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu AUR”.

Luni, 27 aprilie, liderii PSD și AUR au anunțat că fac front comun pentru a depune o moțiune de cenzură care să demită Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Președintele României, Nicușor Dan, a spus de mai multe ori că nu va desemna un premier din partea unei eventuale coaliţii PSD-AUR, PNL-AUR sau un premier PNL susţinut în Parlament de AUR.

Liberalii au transmis public de mai multe ori că sunt deciși să nu mai intre în nicio coaliție guvernamentală cu Partidul Social Democrat, dacă PSD va participa la acțiunea de demitere a premierului Ilie Bolojan.

La rândul lor, cei din USR și UDMR au afirmat că nu vor să încheie nicio alianță politică cu reprezentanții partidului AUR.