Simion a făcut aceste declarații după anunțul de luni, privind începerea demersurilor în Parlament pentru inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, de către partidele AUR și PSD.

”Nu ne bucură ceea ce a făcut Nicușor Dan, este fără precedent în ultimii 35 de ani. Poate, domnul Nicușor Dan a fost acaparat de anumite interese de partid. El trebuie să spună. Și el v-a spus opinia lui, el este la Cotroceni, nu eu. Și el v-a spus că el refuză o desemnare din partea unei coaliții PSD AUR.

PSD și cu AUR au o majoritate, după cum vom arăta, în acest Parlament. De ce spune Nicușor asta și încalcă Constituția și prerogativele lui ca președinte? N-aș putea să vă spun care este interesul din spate, după cum n-aș putea să vă spun de ce pare că Nicușor Dan este efectiv arestat de către o formațiune politică din România”, a spus liderul AUR.

Președintele României, Nicușor Dan, a spus de mai multe ori că nu va desemna un premier din partea unei eventuale coaliţii PSD-AUR, PNL-AUR sau un premier PNL susţinut în Parlament de AUR.

La sfârșitul anului 2025, AUR a afirmat că a adunat semnăturile necesare ca să propună în Parlament suspendarea președintelui Nicușor Dan, însă a decis să nu mai depună cererea.